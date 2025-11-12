  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. 2 chats venant de se rencontrer dorment enlacés comme s’ils se connaissaient depuis toujours

2 chats venant de se rencontrer dorment enlacés comme s’ils se connaissaient depuis toujours


dans la catégorie Emotion

Il suffit parfois d’une poignée d’heures pour qu’une belle complicité voie le jour. C’est ce qu’a découvert une internaute en voyant 2 de ses compagnons félins, pourtant tout juste présentés, se rapprocher de façon inattendue. Une scène touchante, immortalisée en images et qui a attendri de nombreux internautes.

Illustration : "2 chats venant de se rencontrer dorment enlacés comme s’ils se connaissaient depuis toujours"
© nessaleigh / Reddit

Sur Reddit, une utilisatrice du réseau social se faisant appeler “nessaleigh” a récemment partagé des photos et une histoire particulièrement émouvantes. Elle a effectivement la chance d’être témoin d’une merveilleuse amitié s’étant créée en un temps record, rapporte Newsweek. Les protagonistes sont 2 de ses chats, le plus jeune d’entre eux ne faisant partie de la famille que depuis peu.

Sur les clichés en question, on peut voir les félins endormis et blottis l’un contre l’autre. L’aîné, qui possède une robe rousse, répond au nom de Nemo. Le plus petit, arborant un pelage noir et blanc, s’appelle Miguel.

Can you believe they just met yesterday? ??
byu/nessaleigh incats

La scène est encore plus touchante quand on apprend qu’ils ne se sont rencontrés que quelques heures auparavant. “Pouvez-vous croire qu’ils se sont rencontrés hier ?” demande, en effet, l’auteure de la publication.

Nous venons d'adopter Miguel et l'avons amené à la maison hier, explique ainsi nessaleigh. Nemo l'a tout de suite adoré et s’est comporté en grand frère aimant. Je suis tellement impressionnée qu'ils soient déjà meilleurs amis.”

“Tout le monde est heureux”

Dans la plupart des cas, lorsque l’on a déjà un ou plusieurs chats et que l’on en adopte un nouveau, les animaux ont besoin de temps pour s’habituer les uns aux autres, apprendre à se connaître et éventuellement devenir aussi proches et complices que Miguel et Nemo. Ceux-ci ont manifestement décidé de brûler les étapes et sont déjà inséparables.

Illustration de l'article : 2 chats venant de se rencontrer dorment enlacés comme s’ils se connaissaient depuis toujours
nessaleigh / Reddit

A lire aussi : Les mouvements étranges du ventre de cette chatte font penser à une grossesse, mais le diagnostic est tout autre (vidéo)

nessaleigh a été agréablement surprise par la rapidité de leur entente. Elle précise qu’elle a un autre chat plus âgé appelé Arlo et que, en ce qui le concerne, la cohabitation avec Miguel n’a pas été aussi harmonieuse au départ. Arlo tient à son espace personnel et a probablement perçu l’arrivée du chaton comme une intrusion. Leur relation s’est toutefois apaisée par la suite, rassure leur propriétaire. “Maintenant, tout le monde est heureux”, conclut-elle.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Après avoir accompagné son maître en voyage sans son ami resté à la maison, ce chat retrouve son compagnon qui l'attendait avec impatience depuis 19 jours (vidéo) Emotion

Après avoir accompagné son maître en voyage sans son ami resté à la maison, ce chat retrouve son compagnon qui l'attendait avec impatience depuis 19 jours (vidéo)

Louie et Todd sont 2 félins très fusionnels. Malheureusement, il arrive qu’ils soient séparés pour une courte durée...

10/11/25 | Par F. Maurice