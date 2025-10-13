Restées inséparables depuis leur sauvetage, ces deux chatonnes vont parcourir 4 400 km pour rejoindre leur famille pour la vie (vidéo)

Willow et Pumpkins n’avaient que quelques semaines lorsqu’elles ont été recueillies par une association. Placées en famille d’accueil, elles ont chacune développé leur personnalité propre, mais sont toujours restées unies. Elles ont finalement trouvé une famille pour la vie et vont être adoptées ensemble.

Grâce à l’action de l’association Best Friends Animal Society située à Los Angeles (États-Unis), 2 petites boules de poils ont vu leur destin basculer. Recueillies alors qu’elles n’avaient que quelques semaines, Pumpkins et Willow ont ainsi pu être mises en sécurité et placées dans une famille d’accueil, auprès de leur maîtresse temporaire, Frankie. Cette dernière se souvient auprès de Love Meow : “Elles ont été amicales dès le début. Elles n'avaient pas peur de moi et se sont rapidement adaptées à la vie en famille d'accueil”.

Désormais à l’abri des dangers de la rue, les petits félins ont pu développer leur personnalité. Pumpkins, la calico , est devenue audacieuse et vive, lorsque sa sœur Willow s’est avérée être plus calme et posée. Toutes les 2 se montrent également très câlines, mais chacune à leur façon. Pumpkins est ainsi très démonstrative, entourant souvent Willow de ses petites pattes avant pour lui mordiller les oreilles ou la couvrir de léchouilles – notamment après les repas et juste avant la sieste. Frankie s’en amuse d’ailleurs beaucoup : “Pumpkins aime trop fort parfois, mais elle ne peut pas s'en empêcher”.



© @frankies_fosters / Instagram

Il est rapidement devenu évident que les 2 sœurs vivraient mal une séparation. Heureusement pour elles, une famille a eu un véritable coup de foudre pour cet adorable duo et a donc décidé de les adopter ensemble. Une fois stérilisées, Willow et Pumpkins pourront alors prendre l’avion, direction New-York, soit un périple de plus de 4.400 kilomètres.

Entourées d’amour dans un foyer chaleureux, les 2 boules de poils pourront ainsi continuer de grandir ensemble , comme de parfaites chattes d’intérieur, loin de la rue qui les a vues naître.

