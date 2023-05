Deux chattes inséparables s'entraident pour élever leurs chatons dans la rue

Nul ne sait depuis quand ces 2 femelles sont liées, mais elles se sont soutenues et sont restées fidèles l’une à l’autre lorsque leurs portées respectives sont nées.

Avoir des chatons et en prendre soin est une mission bien difficile pour une maman. Tout soutien est le bienvenu dans cette période de forte responsabilité. Cela est d’autant plus vrai dans la rue, où les chats doivent trouver de quoi se nourrir et protéger leurs petits de tout un tas de danger.

C’est probablement pour cette raison que les 2 chattes Celia et Evelyn Hugo se sont serré les coudes, et sont aujourd’hui inséparables. Leur belle histoire est relatée par PetHelpful.

© simplycatsadoptioncenter / TikTok

Les 2 chattes ont été découvertes ensemble dans la rue

Le refuge Simply Cats Adoption Center, situé dans l’Idaho (États-Unis), est venu à la rescousse de deux jeunes chattes vivant dans la rue. Chacune venait d’avoir une portée, et au lieu d’en prendre soin séparément, elles avaient rassemblé les petits et s’en occupaient ensemble. Cette fusion entre les deux familles était extrêmement belle et touchante.

Malgré cette grande organisation, les félins avaient besoin d’aide et méritaient un lieu sûr. Ils ont donc été pris en charge par le refuge, et confiés à une famille d’accueil. Bien entendu, il n’était pas question de diviser le groupe. Un foyer a donc accepté de garder les mères ainsi que leurs 10 petits.

Les chattes seront proposées ensemble à l’adoption

Depuis qu’elles sont arrivées dans leur maison, les chattes ont continué à tout faire ensemble, qu’il s’agisse d’allaiter leurs petits, ou de prendre leurs propres repas. Elles gèrent leur grande famille de patte de maître.

Lorsqu’ils auront suffisamment grandi, les chatons seront vaccinés, stérilisés, puis proposés à l’adoption. Quant aux mamans, elles chercheront également un foyer. Cette recherche sera conjointe, car le refuge tient à ce qu’elles soient adoptées ensemble. Leur lien est si fusionnel, que personne ne voudrait le détruire. Cela leur permettra également de se sentir toujours en confiance, et de ne pas perdre leurs repères. Elles sont un pilier l’une pour l’autre.

© simplycatsadoptioncenter / TikTok