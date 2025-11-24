Trouvée errante, cette chatte est récupérée par une association qui avait recueilli ses chatons quelques jours plus tôt seulement

Parfois, il arrive que des chatons seuls soient repérés par des passants puis recueillis par des associations bienveillantes. C’est ce qui s’est passé il y a plus d’un an dans la ville de Saskatoon, au Canada. Mais par chance, le dénouement n’a pas été aussi triste que d’habitude dans ce genre de situation…

Lorsque les bénévoles de la Saskatoon SPCA , refuge basé au Canada, ont été contactés par un bon samaritain qui expliquait avoir trouvé une portée de chatons sous sa terrasse, ils n’ont pas hésité à intervenir. Sur place, ils ont cherché la maman des petits pendant de longues minutes, en vain… C’est donc avec regret et tristesse qu’ils ont emmené les bébés, âgés d’à peine 4 jours à ce moment-là, afin de les mettre en sécurité et de les nourrir au biberon. Mais contre toute attente, quelques jours plus tard, d’autres bénévoles ont repéré une chatte errante dont les mamelles bien apparentes indiquaient qu’elle avait probablement mis bas il y a très peu de temps. De plus, la boule de poils faisait des allers-retours incessants à l’endroit exact où les chatons avaient été secourus quelques jours plus tôt !

Une surprise de taille

Rapidement, les membres de l’association ont fait un lien entre la chatte adulte et les petits. “Ils ressemblent beaucoup à cette maman. Ce sont des chatons noirs et blancs” constatait à ce moment la bénévole Shelia Gibbons, dans un entretien accordé à CTV News Saskatoon .

Plein d’espoir, les membres de l’association ont alors récupéré la maman chat et l’ont doucement introduite auprès d’un seul petit dans un premier temps. Sans attendre une seule seconde, la minette s’est précipitée avec tendresse et soulagement vers le minuscule chaton. “Elle a immédiatement commencé à le nettoyer” s’est souvenue Shelia. La maman des chatons perdus venait bel et bien d’être retrouvée !

Photo d'illustration

A lire aussi : Retrouvé couvert de peinture et sauvé de justesse, un chaton s’empare du coeur de sa sauveuse (vidéo)

Un dénouement rêvé

Les autres bébés ont par la suite été rapportés à leur maman qui s’est empressée de prendre soin d’eux à nouveau. S’en sont suivis de longues heures de tétées, de séances de jeux, de partage et de toilette. Recueillie par une famille d’accueil, toute la petite troupe a pu grandir en toute sérénité et sécurité.

Aujourd’hui, ils mènent tous une belle vie dans leurs familles respectives !