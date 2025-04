Trouvée dans la rue, cette grande famille de chats à la particularité rare a pu être sauvée

En plus de devoir subvenir à leurs propres besoins, certaines chattes errantes doivent aussi prendre soin d’une portée… C’est le cas de Kate, une magnifique minette rousse et rayée qui a dû braver le froid et la faim pendant de longues semaines avant d’être recueillie par une association.

Dans l’État de l’Illinois, aux États-Unis, une bonne samaritaine a repéré une chatte errante qui tentait désespérément de survivre tout en subvenant aux besoins de ses 8 chatons. Très inquiète, l’américaine a pris la décision de venir en aide à la petite famille. Elle s’est donc empressée d’installer une boîte en carton, non loin de chez elle, dans laquelle elle a placé de l’eau fraîche et de la nourriture dans l’espoir que la chatte s’y installe avec ses petits. Malheureusement, Kate n’a pas daigné y établir sa petite famille et a continué de se déplacer quotidiennement, prenant ainsi des risques inconsidérés. Ne sachant que faire, la femme a alors contacté le refuge The Purrfect Cat Rescue Inc.

© Purrfect Cat Rescue Inc.

Une famille hors du commun

Immédiatement, une bénévole prénommée Deb s’est portée volontaire pour servir de famille d’accueil à Kate et ses petits. Comme l’explique le média Cole & Marmalade, en plus d’avoir survécu dehors pendant de longues semaines, la petite famille avait une toute autre particularité. Kate est une chatte rayée et rousse, ce qui ne représente que 20% des femelles dans le monde… Un trait physique dont ont hérité ses 8 chatons (dont 5 femelles) ! Malgré sa méfiance, la maman chat s’est très vite habituée à sa famille d’accueil. Désormais au chaud et en sécurité, elle a commencé à se sentir vraiment à l’aise et a révélé sa véritable personnalité : douce, câline et très aimante.

Une fin idéale

Heureuse d’avoir de la nourriture en quantité suffisante et régulière, Kate a pu donner du lait à ses petits jusqu’à ce que ces derniers soient assez grands pour se nourrir à leur tour de pâtée. Depuis, tous les chatons ont été adoptés par leur famille idéale. Kate, quant à elle, a été stérilisée et a elle aussi pu trouver sa famille pour la vie. Une histoire qui finit bien, comme on les aime !

© Purrfect Cat Rescue Inc.