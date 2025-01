Sauvée de la rue, cette chatte donne naissance à 5 adorables chatons en pleine forme !

Enfin au chaud et en sécurité, la petite femelle tigrée a pu se faire un joli nid douillet pour… donner naissance ! Une surprise complètement inattendue que les bons samaritains ont eu le bonheur de découvrir en entrant dans la pièce où la petite femelle s’était réfugiée. “À leur grande surprise, il s'est avéré que la chatte était enceinte”, a raconté Asa, une bénévole de l’association Kitten Rescue Life dans les colonnes de Love Meow. Bien emmitouflés contre leur mère, 5 petites boules de poils dormaient à poings fermés… Tous les petits étaient tigrés, copies conformes de leur maman !

© Kitten Rescue Life

"On s'est merveilleusement occupé d'eux"

Ainsi nés en sécurité, les petits chatons ont tous bien grandi, sans aucun problème de santé. Par la suite, la famille s’est profondément attachée à la maman et a décidé de l’adopter définitivement. Concernant les chatons en revanche, l’association Kitten Rescue Life a été contactée afin de leur trouver une famille à chacun. “Je peux dire qu'on s'est merveilleusement occupé d'eux ; ils sont tous très actifs et en bonne santé, et quelques-uns d'entre eux sont même plutôt gros”, a témoigné leur nouvelle maman d’accueil, Asa. Malgré des premières heures compliquées, la portée s’est rapidement habituée à sa nouvelle maison. “Maintenant qu'ils sont complètement détendus, ce ne sont plus que des chatons câlins et adorables”, a assuré leur bienfaitrice.

© Kitten Rescue Life

Des chatons en pleine forme

Omega, Casio, Seiko, Tag et Rolex , de leur petits noms, ont aussi très vite découvert qu’ils avaient une voix. “Ils se sont complètement adaptés à la maison et ont décidé de devenir la portée la plus bruyante, la plus exigeante et la plus dramatique de tous les temps… Omega hurle depuis son arrivée, tout comme Casio et Seiko. C’est un chaos absolu”, s’est amusée Asa. Depuis leur installation chez cette dernière, 3 autres chatons ont fait leur arrivée. Toute la petite bande s’entend à merveille et tous seront très bientôt disponibles à l’adoption !

© Kitten Rescue Life