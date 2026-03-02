Trouvée blessée, amaigrie et affamée, cette chatte sauvée par un refuge attend de trouver sa famille pour la vie

Maggy, une chatte croisée siamoise a été trouvée par le refuge de Buigny Saint Maclou dans la Somme. Blessée au cou, maigre et très affamée, elle a été prise en charge et sauvée par les bénévoles qui espèrent désormais qu’elle sera vite adoptée.

Son état était alarmant, lorsque la pauvre Maggy, une chatte croisée de race siamoise, a été trouvée. En effet, son cou était en sang, et elle souffrait de dénutrition et d’un fort amaigrissement. « Lorsque nous l’avons trouvée, elle était recroquevillée sur un tas de bois, dans un état dramatique. Son cou était à vif, en sang des deux côtés, la peau gravement atteinte. Elle était très maigre et affamée. Nous ne saurons sans doute jamais ce qu’elle a subi… Prise dans un piège, une bagarre, un accident… mais une chose est certaine : elle a vécu une épreuve terrible… » expliquait une bénévole du refuge de Buigny Saint Maclou, situé près d’Abbeville dans la Somme, où elle a été accueillie.

Refuge de Buigny Saint Maclou / Facebook

« Les premiers soins ont été difficiles »

« Maggy souffrait énormément et avait du mal à se laisser faire. Pourtant, avec de la patience, de la douceur et beaucoup d’amour, elle a peu à peu compris qu’on voulait l’aider » racontait encore la membre du refuge dans une publication partagée sur le compte Facebook de l’organisme. La chatte aux yeux bleus typiques des Siamois , âgée de 4 ans, a désormais repris du poil de la bête. Comme l’expliquait le média Actu.fr qui a relayé cette dramatique histoire, si Maggy a pu s’en sortir, c’est grâce au dévouement des bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour la soigner en dépit d’un démarrage compliqué.

Refuge de Buigny Saint Maclou / Facebook

« Aujourd’hui, elle nous fait confiance »

Cette petite survivante, comme l’ont appelée les membres du refuge, se remet doucement sur pattes et apprend à faire confiance aux humains. « Aujourd’hui, elle nous fait confiance. Elle se laisse caresser, recherche le contact et se montre très affectueuse. C’est une petite chatte câline, attachante, avec son petit caractère bien à elle. Quand elle veut être tranquille, il faut simplement respecter son besoin de calme. Maggy est une minette posée, qui aime dormir, observer et profiter de sa tranquillité. »

Dans l’attente d’un nouveau départ

À présent, il ne lui manque plus que de trouver un foyer rempli d’amour et de patience, où elle pourra oublier cette terrible mésaventure et ce mauvais départ dans la vie. Si les bénévoles ignorent tout de ce qu’elle a vécu, ils savent malgré tout qu’elle aura besoin de se sentir en sécurité. « Elle s’entend très bien avec les autres chats. Elle pourra vivre avec des enfants respectueux qui comprendront qu’elle a besoin d’espace quand elle le décide. Nous ne connaissons pas encore son entente avec les chiens : un test pourra être réalisé au refuge », indiquait encore la publication avant de donner les coordonnées où contacter le refuge pour obtenir de plus amples informations au sujet de Maggy : par téléphone au 03 22 31 63 83 entre 14 h et 17 h 30 tous les jours de la semaine, dimanche et jours fériés compris.

Refuge de Buigny Saint Maclou / Facebook