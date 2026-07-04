Trouvé près d’un terrain de caravanes, ce chat abandonné atteint d’un vitiligo trouve une seconde chance auprès de sa sauveteuse (vidéo)

Un petit chat noir sauvé près d’un terrain de caravanes fait aujourd’hui parler de lui grâce à son pelage unique. Ses taches blanches inhabituelles, qui pourraient être dues à un vitiligo, lui donnent en effet une apparence singulière. Après avoir souffert dehors, il profite désormais d’une nouvelle vie remplie d’amour et de sécurité chez la passante qui a su lui tendre la main.

Les animaux possèdent parfois des particularités qui les rendent uniques, et Majesty, surnommée affectueusement MJ, en est un parfait exemple. Ce chat noir rescapé de la rue est devenu une véritable star sur Internet après avoir été sauvé près d’un terrain de caravanes à Hinesville, en Géorgie (États-Unis).

Un chat pas comme les autres

Il faut dire qu’avec son pelage sombre, ses oreilles d’un blanc éclatant et son petit masque blanc autour du visage, ce minou au physique étonnant ne pouvait qu’attirer l’attention ! Celle qui est désormais sa maîtresse, a immortalisé leur rencontre en vidéo avant de la partager sur les réseaux sociaux où la boule de poils a immédiatement conquis tous les cœurs.

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Certains internautes pensent que cet adorable minou pourrait être atteint de vitiligo, une affection de la peau qui se manifeste par l’apparition de zones plus claires ou blanches sur certaines parties du corps.

Sa drôle d’apparence a d'ailleurs inspiré des comparaisons amusantes : « Je l’appellerais Farine, parce qu’on dirait qu’il a trempé son petit visage dans de la farine. », a par exemple commenté un spectateur.

© @purplecreampuff / TikTok

« On dirait qu’elle porte un masque. Je l’adore. », a ajouté un autre. Une chose est sûre : MJ a désormais de nombreux admirateurs tombés sous son charme unique !

Une nouvelle vie en sécurité

Dans une vidéo de suivi relayée par Parade Pets, la nouvelle maîtresse du minou a raconté les premiers moments après son sauvetage.

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© @purplecreampuff / TikTok

En le découvrant, elle a immédiatement remarqué que le petit félin avait besoin d’aide : il portait une vilaine cicatrice, boitait et semblait extrêmement affamé. Son état était préoccupant, d’autant plus qu’il n’avait pas encore commencé à boire de l’eau, ce qui a renforcé l’inquiétude de sa nouvelle famille.

Un rendez-vous chez le vétérinaire a donc rapidement été organisé afin de s’assurer qu’il recevrait les soins nécessaires. Heureusement, Majesty en a désormais fini avec cette période difficile et profite d’une nouvelle vie remplie de sécurité, de nourriture et d’affection, auprès d’une famille prête à tout pour prendre soin de lui.