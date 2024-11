Ce chien découvert dans une grange avec de terribles blessures par balles ne cesse de remuer la queue malgré tout

Les chiens sont admirables à plus d’un égard, notamment par cette capacité qu’ils ont à garder leur joie de vivre intacte même lorsqu’ils ont traversé les pires épreuves. Hall en est un parfait exemple, lui qu’on avait blessé par balles et par une attache autobloquante serrée à l’extrême.

ANNA Shelter, un refuge situé à Erie en Pennsylvanie (Etats-Unis), a récemment pris en charge un chien victime de cruauté et qui se bat pour surmonter ses traumatismes, rapportait le média local YourErie.

Hall, croisé Labrador Retriever de 2 ans, avait été découvert dans une grange à Guys Mills par un agent de la police d’Etat de la Pennsylvanie. Ce dernier avait tout de suite remarqué que l’animal saignait au niveau du cou. Comme le quadrupède ne se laissait pas approcher, les forces de l’ordre avaient contacté le refuge ANNA, qui a envoyé sa bénévole Alison sur les lieux.



ANNA Shelter / Facebook

Celle-ci a réussi à convaincre le chien de monter à bord de son véhicule. Elle a ainsi pu l’emmener chez la vétérinaire de l’association, le Dr Sarah Ziegler.

Hall souffrait d’une entaille large et profonde causée le collier autobloquant. La plaie risquait de s’infecter et d’atteindre la trachée. Une intervention chirurgicale réalisée en urgence a permis de traiter cette lésion, mais aussi de se rendre compte que 2 balles étaient logées dans son épaule.

« La bonne nouvelle, c’est qu’il s’en remet plutôt bien à la clinique dont le personnel l’aime déjà », peut-on lire sur la page Facebook d’ANNA Shelter.



ANNA Shelter / Facebook

« Il est sur la voie de la guérison »

L’association se joint à l’appel à témoin lancé par la police d’Etat de la Pennsylvanie dans le but d’identifier le ou les auteurs de ces actes de cruauté.

Hall, lui, profite au maximum de l’attention et de l’affection qu’il reçoit de la part des soignants. Il se montre d’ailleurs lui-même très amical et tendre à leur égard. Malgré tout ce qu’il a subi, il apprécie tous ceux qu’il rencontre. Le refuge ANNA précise, en effet, qu’il s’entend très bien avec les autres chiens, les chats et les enfants.

ANNA Shelter / Facebook

« Il a encore du chemin à parcourir, mais il est au moins sur la voie de la guérison », se réjouit l’organisation.