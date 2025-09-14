Très doué dans l’utilisation des boutons de communication, ce chien demande à un assistant vocal de jouer sa chanson préférée (vidéo)

Depuis quelques années, l’utilisation des boutons de communication rencontre un vrai succès chez les propriétaires d’animaux, qui relaient les prouesses de leurs compagnons sur les réseaux sociaux. Ce petit Beagle prénommé Jude a non seulement la capacité de communiquer avec son entourage, mais aussi de mettre l’ambiance, en activant les boutons nécessaires au démarrage de la musique.

Jude sait « parler », demander à sa maîtresse s’il peut sortir, avoir un câlin ou s’amuser. Sa propriétaire est allée plus loin en proposant de solliciter l’assistant vocal pour lancer la musique préférée du chien, qui a désormais une playlist portant son nom. Lorsqu’il est avec ses maîtres à la maison, il peut arriver que Jude lance a propre musique, mais ce que ses parents ignoraient jusque-là, c’est qu’il a aussi pris l’habitude de mettre en route la musique lorsqu’il est seul, pour se détendre et profiter de moments de sérénité.

@heyjudethebeagle / Instagram

« Alexa, joue la musique de Jude »

Cela fait presque un mois que Michelle Marotta a mis en place cette nouvelle commande sur les boutons de son chien Jude, qui a toute une panoplie de possibilités dans son salon. Sur la vidéo publiée sur Instagram, sur le compte « @heyjudethebeagle », on constate que le Beagle est formé à ce type de communication depuis bien longtemps. Il n’a pas moins de 60 boutons pour échanger avec son entourage et est particulièrement réceptif à tous les nouveaux mots qui lui servent de moyens pour interagir avec ses propriétaires.

Récemment, un nouvel « ordre » est venu compléter le dictionnaire du chien. Fan de musique, il manquait à Jude la possibilité de lancer sa propre playlist, créée par sa propriétaire. Le Beagle a désormais l’opportunité d’appuyer sur le bouton « Dis Alexa, lance la playlist de Jude », et il a bien décidé d’en profiter au maximum.

@heyjudethebeagle / Instagram

Un chien qui a su se faire comprendre

En réalité, expliquait Newsweek, la demande a émané de Jude, qui, grâce à ses boutons, a fait comprendre qu’il souhaitait écouter de la musique. À l’époque, il utilisait 2 de ses boutons, faisant se succéder « entendre » et « veux ». Il a fallu quelques semaines à Michelle, sa maîtresse, pour comprendre les intentions de son chien, mais elle a fini par lui proposer une commande réunissant ces 2 actions.

Un tendre moment

C’est grâce à une caméra de surveillance que la propriétaire a récemment pu voir que son chien maîtrisait à merveille sa nouvelle commande. Alors qu’il est seul, il appuie sur le bouton, la musique se lance, et il va commencer sa sieste sur le canapé. La scène, on ne peut plus adorable, montre que le bien-être de Jude est la priorité de la maison.

