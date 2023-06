L'adorable réaction d'un chat atteint d'une maladie neurologique rare quand on lui offre sa friandise préférée (vidéo)

Phin was born with a condition called cerebellar hypoplasia! This means his cerebellum never fully developed, so he’s missing a lot of neurons important for proper coordination. It doesn’t get worse or better over time, and it’s not treatable, but it isn’t painful, and he’s a very happy cat despite his disability!???? #phineasthecat #cerebellarhypoplasia #orangeisthenewblackandtan #cat #catsofiktok

