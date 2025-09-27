Équipée d’un micro, cette chatte à la démarche particulière et au son de voix adorable charme TikTok (vidéo)

Bambi, aussi surnommée « la diva », a été découverte par les internautes grâce à un compte TikTok. Atteinte d’une maladie du cervelet, la chatte ne marche pas comme les autres chats. Elle est aussi très vocale, et c’est pour cette raison que sa propriétaire a décidé de l’équiper d’un microphone le temps d’une journée.

Les enregistrements sonores gardés par cette propriétaire sont un bonheur à écouter. Grâce à elle, on peut suivre la journée en sons de cette petite chatte nommée Bambi, qui est née avec une malformation du cervelet, aussi appelée hypoplasie cérébelleuse.

@bambi.jerrythepanda / TikTok

« Un félin fougueux et bavard »

Si cette propriétaire a choisi d’équiper sa chatte d’un petit microphone, c’est parce qu’elle sait qu’elle a des choses à dire et à faire entendre. Depuis sa naissance, Bambi est une petite guerrière qui a su s’adapter à la différence qu’elle portait. Venue au monde avec une hypoplasie cérébelleuse, Bambi a une démarche particulière depuis sa naissance. Ses pas sont lourds et déséquilibrés la plupart du temps. C’est durant la grossesse que la mère de Bambi a été confrontée au virus de la panleukopénie qui a exposé ses chatons à un haut risque d’anomalie cérébelleuse. Par chance, cette anomalie n’a pas un impact réel dans le quotidien des chats, elle n’est pas évolutive et ne met pas en jeu la santé globale.

@bambi.jerrythepanda / TikTok

« Cela fait partie de ce qui la rend si spéciale et reconnaissable »

Sa démarche particulière et sa petite voix sont devenues les marques de fabrique de Bambi, qui évolue dans un foyer qui prend soin d’elle et l’adore. Emily, la propriétaire de la chatte, est la première à dire qu’elle a une « grande personnalité ».

@bambi.jerrythepanda / TikTok

En suivant son intuition, Emily a décidé d’équiper Bambi d’un micro. Elle expliquait à Newsweek : « J’avais le sentiment que cette diva se montrerait pour le micro, donc je n’ai pas été surprise qu’elle ait donné autant de bons moments ».

Des sons qui donnent le sourire

La bande son de la journée de Bambi est vraiment attendrissante. Ce sont tout d’abord les bruits de pas de la chatte qui nous interpellent, puis les miaulements et les ronronnements qui surviennent très rapidement dans la vidéo. Bambi est un concentré de mignonnerie qui nous donne envie d’en entendre plus. Emily concluait : « Voir tant de gens se connecter avec elle et sourire grâce à elle me rend si heureuse ».