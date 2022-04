Un chat à la colonne vertébrale brisée, retrouvé dans une ferme, déjoue les diagnostics fatalistes des vétérinaires !

Merida avait désespérément besoin d'aide. La jeune chatte a été trouvée en très mauvais état dans une ferme de l'Ohio (États-Unis). Jillian, fondatrice de FosterBabyCats, s'est précipitée à son secours.

Lorsque Jillian a appris qu'un chaton d'environ 2 mois avait besoin d'aide, elle a immédiatement sauté dans sa voiture pour aller le récupérer. Probablement « piétinée par un gros animal de ferme », Merida s'est retrouvée avec une grave blessure au niveau de la colonne vertébrale. Ses pattes arrière sont devenues inutilisables à la suite de cet accident.

© FosterBabyCats

Une fois dans ses bras, la bénévole a emmené sa nouvelle protégée dans une clinique vétérinaire, rapporte Lovemeow. Sur place, les professionnels de santé lui ont avoué ne rien pouvoir faire. Jillian ne l'a pas entendu de cette oreille et a décidé d'offrir au petit félin une chance de se battre.

© FosterBabyCats

Une petite guerrière

Au cours de sa quête destinée à rendre la vie meilleure au chaton, Jillian a rencontré le Dr Jackie Holdsworth. « Elle nous a tendu la main, nous a donné des conseils et nous a envoyé une tonne de fournitures pour nous aider à prendre soin de Merida », a expliqué Jillian à nos confrères.

© FosterBabyCats

La jeune chatte, qui a été nommée d'après le personnage principal du film d'animation Rebelle, était déterminée à vivre, malgré son handicap. Indifférente au regard des autres et dotée d'une volonté de fer, la boule de poils a commencé à explorer son nouvel environnement en traînant ses membres paralysés, mais aussi à faire sa loi parmi les pensionnaires félins !

Merida n'a peut-être que 2 pattes fonctionnelles, elle demeure une vraie petite battante.

© FosterBabyCats

« Chaque jour est une nouvelle aventure »

Au cours des mois suivant son arrivée au sein de sa famille d'accueil, Merida a subi une flopée de traitements et de thérapies. Un jour, elle a reçu un mini chariot équipé de 2 roulettes.

À ce moment-là, son énergie – déjà débordante – s'est décuplée ! La petite tornade s'aventure dans toute la maison et s'amuse avec ses congénères. « Elle peut se retourner, s'étirer, se coucher, grimper, se faufiler sur d'autres chats, etc. Elles [les roues] ne gênent pas du tout ses mouvements », a expliqué Jillian.

© FosterBabyCats

Même quand son accessoire est retiré, la chatte se montre extrêmement active. « Chaque jour est une nouvelle aventure, et je suis juste là pour l'aider à vivre pleinement sa vie, a confié son ange gardien, c'est ma première chatte paraplégique et j'ai vraiment pu compter sur de nombreux vétérinaires qui m'ont guidée pour prendre soin d'elle. C'est autour de ses 9 mois que j'ai réalisé être tout à fait capable de la garder épanouie et heureuse. »

© FosterBabyCats

Merida a remporté le parcours du combattant haut la patte, et sa nouvelle maman lui a offert une seconde chance dans la vie. « Elle m'a poussée à apprendre comment m'occuper d'un chaton paralysé et comment l'aider à s'épanouir, a conclu Jillian, je suis si heureuse qu'elle se sente en sécurité et si fière du chemin parcouru. »

© FosterBabyCats