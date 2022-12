Une chienne est exaspérée de l'agitation des chiots autour d'elle, et offre une scène hilarante sur les réseaux sociaux (vidéo)

Anna est une jeune femme qui vit en compagnie de 2 chiots : Gus et Billie. Elle a voulu rendre service à l'un de ses amis en gardant Louise chez elle, une Labrador Retriever sénior qui aime sa tranquillité, comme le rapporte Newsweek.

Un séjour mouvementé

Malheureusement, le séjour de cette dernière ne sera pas un long fleuve tranquille ! La chienne à la robe dorée va vite s'agacer du remue-ménage causé par ses 2 congénères, comme l'illustre une vidéo récemment publiée sur le compte TikTok d'Anna.

Dans celle-ci, on peut voir les chiots se chamailler près de la doyenne des lieux. Billie, la Labrador chocolat, tente même d'inviter Louise à la danse, mais la chienne n'en a que faire.

Tout ce qu'elle veut, c'est se reposer paisiblement face à la télévision. Mais Gus et sa sœur ne l'entendent pas de cette oreille...

Agacée par leurs mouvements, Louise finit même par s'éclipser à l'autre bout de la pièce. Son regard en dit long. Plusieurs internautes se sont amusés de cette situation, et se sont identifiés à la Labrador sénior.

"On dirait moi face aux enfants !" s'est exprimé l'un d'entre eux. Un second a déclaré "Je n'ai jamais vu un chien qui me correspondait autant !".

Tous ont voulu connaître l'évolution de la relation entre Louise et ces petits énergumènes. La Labrador sénior a fini par partager des moments de tendresse à leurs côtés, à condition qu'ils soient calmes et reposants. Anna les a filmés à l'heure de la sieste, pour le plus grand bonheur des internautes !