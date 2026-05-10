Toujours posté devant un supermarché, ce chat malin guide les clients en toute courtoisie vers le rayon de nourriture pour félins (vidéo)

Rubio a sa place attitrée devant ce supermarché d’Asunción (Paraguay) et poursuit son but : attirer les clients vers le rayon pour chats, et ensuite les amener à la caisse. Le félin roux et blanc agit avec beaucoup de tact, sans jamais mettre la pression aux clients.

Ce supermarché ouvert 24 heures sur 24 est sans doute connu pour son gardien félin qui se donne également pour mission d’amener les clients à lui offrir un peu de nourriture. Pour ce faire, il a sa technique bien à lui. Il ne miaule jamais, mais agit avec beaucoup de naturel pour acheminer le client vers son but final. Cela marche souvent, ce qui engendre une belle notoriété au félin.

Une technique bien rodée

Dans son article consacré au chat, The Asunción Times expliquait le mode opératoire de Rubio. Tous les jours, il s’installe au niveau de la porte du commerce, et « charme » les passants. Bon nombre d’entre eux rentrent dans le supermarché et commencent leurs emplettes, en bonne compagnie de ce vendeur un peu spécial, qui a pour vocation de faire acheter de la nourriture qui lui plait beaucoup. Rubio assure le service jusqu’au bout en accompagnant son client jusqu’à la caisse, pour régler ses friandises.

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Asunción Times

Une figure connue des réseaux

Des internautes ont eu la bonne idée de filmer durant leur visite dans ce supermarché. Ces vidéos tantôt postées sur Instagram, TikTok ou Facebook ont donné une belle visibilité au chat, qui compte désormais de nombreux fans.

Les internautes remarquent le tact de Rubio dans ces interactions. Il ne force jamais son interlocuteur, mais agit simplement avec un peu d’insistance, gardant toujours son calme et son flegme. Également clients, ces internautes qui ont croisé la route de Rubio se disent chanceux et apprécient tout particulièrement le moment des courses désormais.

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Quelles friandises saines peut-on donner à un chat ?

Les friandises sont appréciées de nombreux chats. Elles ne sont pas à bannir de l’alimentation, mais doivent rentrer dans le cadre d’un régime équilibré. Un repère à garder en tête : elles ne doivent pas dépasser 10% du nombre total de calories dans la journée. Pour éviter les soucis digestifs, il est recommandé de les donner en petites quantités. Voici quelques idées de friandises saines qui raviront votre chat :