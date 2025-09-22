Elle se rend au supermarché pour acheter une pizza et en ressort avec une chatte en quête d'attention dans les bras (vidéo)
Alors qu’elle ne pensait faire qu’un simple aller-retour au supermarché, une jeune femme a vécu une rencontre inattendue qui a chamboulé sa soirée et changé la vie d’une chatte errante. Un moment touchant qui prouve que l’amour des animaux ne prend jamais de pause, même lorsque l’on fait ses courses.
Diane est la fondatrice de l'association de protection animale FART Rescue, basée en Californie (Etats-Unis).
Récemment, la jeune femme s’était rendue au supermarché pour acheter une pizza surgelée pour le dîner. Même si elle consacre sa vie à porter secours aux animaux en détresse, elle ne s’attendait pas spécialement à en rencontrer un à ce moment-là. C’était sans compter le fameux “système universel de distribution de chats”.
Alors que Diane déambulait entre les rayons de la grande surface, elle a été étonnée d’y repérer une chatte à la robe tigrée et au comportement particulièrement amical.
Elle a demandé à une employée de l’établissement si la féline y vivait. Ce à quoi son interlocutrice lui a répondu qu’elle était errante. “Je peux donc l’emmener ?” lui a alors demandé Diane, qui a reçu une réponse positive après avoir précisé qu’elle dirigeait une association.
Extrêmement douce et docile, la chatte s’est laissé porter sans opposer la moindre résistance pendant que sa bienfaitrice choisissait sa pizza au rayon surgelés.
Elle l’a ensuite emmenée à la maison pour prendre soin d’elle. La minette a rapidement trouvé ses marques dans ce nouvel environnement. Elle a même commencé à “pétrir” ses couvertures.
Diane s’occupe de Crustina en attendant son adoption
Ce soir-là, Diane a dégusté sa pizza avec sa nouvelle protégée à ses côtés. Elle l’a appelée Crustina.
Elle a décidé d’être sa mère d’accueil jusqu’à ce qu’elle lui trouve une famille aimante pour toujours. En attendant, Crustina coule des jours heureux auprès de sa sauveuse.
Elle raconte son histoire dans un reportage posté sur la chaîne YouTube de The Dodo. Le voici :
Grâce à un simple détour par le rayon surgelés, Crustina a trouvé bien plus qu’un abri ; elle a eu droit à une seconde chance. Et pour Diane, cette rencontre fortuite rappelle que les plus belles histoires commencent parfois quand on s’y attend le moins.
