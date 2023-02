Dévasté par les séismes en Syrie, "L'homme à chats d'Alep" redouble d'efforts pour sauver les animaux touchés dans son refuge

The Cat Man of Aleppo n’a pas interrompu ses opérations de sauvetage d’animaux après les séismes ayant touché la Syrie, bien au contraire. Lui et ses équipes de bénévoles ont même mis les bouchées doubles pour aller chercher les chats, chiens et autres créatures sans abri, affamés, malades et blessés à cause du sinistre.

Quelques heures après les terribles séismes ayant secoué la Turquie et la Syrie, le refuge pour chats syrien Ernesto’s Sanctuary se voulait rassurant sur sa page Facebook malgré le choc et les dégâts causés sur l’établissement.

« Notre équipe et nos animaux sont tous en sécurité, mais il y a beaucoup de morts autour de nous. Il y a eu quelques dommages structurels pour nous, mais des bâtiments entiers dans la région sont maintenant en ruines ». Le post indiquait également que les bénévoles étaient « psychologiquement dévastés ».

Le refuge avait été fondé en 2016 par Mohamed Alaa Aljaleel, électricien puis ambulancier devenu célèbre en portant secours aux chats d’Alep dont la vie était devenue un enfer à cause de la guerre. Surnommé « The Cat Man of Aleppo », il n’a jamais hésité à risquer sa vie pour sauver celle des animaux en détresse dans la ville et celles alentours.



Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria / Facebook

Les tremblements de terre survenus le lundi 6 février ont donc apporté leur lot supplémentaire de dévastation et de difficultés. Malgré cela, l’équipe d’Aljaleel s’est vite ressaisie et a repris ses opérations de sauvetage de plus belle.

C’est ce dont on peut se rendre compte avec une nouvelle vidéo partagée sur la même page le lundi 13 février, une semaine après le drame. On y voit les bénévoles sillonner les quartiers détruits d’Alep à la recherche d’animaux à secourir et à soigner. Des créatures s’étant retrouvées sans abri, sans famille, blessées (certaines images peuvent choquer), mais qui grâce à Aljaleel et ses camarades, ont désormais une chance de s’en remettre.



Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria / Facebook

Rien n’altère la motivation des bénévoles

Dans cette publication, Ernesto’s Sanctuary remercie les associations WTG (Welttierschutzgesellschaft) et IFAW (Fonds international pour la protection des animaux) pour leur soutien, tout en évoquant les obstacles auquel le refuge fait face en termes de réception de fonds internationaux via PayPal. En cause, les longues procédures de vérifications dues au contexte conflictuel caractérisant la Syrie depuis des années maintenant.

A lire aussi : Ce chat adopte une posture très étrange lorsqu’il entend quelqu’un sonner chez lui

Quoi qu’il en soit, Mohamed Alaa Aljaleel et le personnel d’Ernesto’s Sanctuary poursuivent leur noble combat pour sauver autant de vies animales que possible.