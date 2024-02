Ce chat a droit à son propre salon inspiré de celui de ses propriétaires et il a de quoi faire des jaloux (vidéo)

Un couple passionné de déco a eu une brillante idée en se rendant compte qu’il lui restait un petit espace inexploité dans son appartement et que son chat pouvait en bénéficier. Les propriétaires du félin ont décidé de lui aménager un petit coin cosy à cet endroit, et une fois leur mission accomplie, il leur restait à attendre le jugement de l’intéressé.

Nous sommes prêts à tout pour le bonheur de nos chers compagnons à fourrure. Quand on est, en plus, féru de décoration et de design et que l’on a l’esprit bricoleur, on peut faire des merveilles pour eux.

C’est le cas de Kylen et de son partenaire. La jeune femme habite Los Angeles en Californie (Etats-Unis) et se présente sur son compte TikTok « @kylenct » comme étant « actrice et créatrice ».

Le couple est follement amoureux de son chat. Le minet à la robe tigrée adore ses humains, lui aussi, et il les suit absolument partout. Son endroit préféré est le salon, puisque c’est là que ses propriétaires passent le plus clair de leurs journées et qu’il peut se poser à leurs côtés pour profiter au maximum de leur présence.

Récemment, Kylen s’est rendu compte qu’il restait un petit coin en hauteur à exploiter dans son séjour et qu’elle pouvait l’allouer au bien-être de son chat. Comme ce dernier apprécie le salon, le couple s’est dit qu’en installer un dans l’espace en question serait une bonne idée. Une vidéo relayée par PetHelpful montre les différentes étapes du projet.

Testé et approuvé !

Kylen et son compagnon se sont rapidement mis à l’ouvrage. Ils ont commencé par réaliser l’accès au mini séjour en fixant au mur plusieurs plateformes menant jusqu’en haut.

Ils ont ensuite commencé à aménager le salon à proprement parler. Ils ont posé un petit tapis et un mini canapé pour une atmosphère cosy et douillette, accroché un tableau pour habiller le mur, disposé un luminaire, quelques livres et une plante.

Le séjour bien en place, il fallait le faire tester par le chat. Avec quelques friandises et des encouragements, sa maîtresse lui a montré la voie vers son salon privé en passant par les plateformes.

Arrivé en haut, le félin a été totalement conquis. Ses propriétaires peuvent être fiers de leur création.

@kylenct / TikTok