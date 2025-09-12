Tombé amoureux d’un panier repéré en magasin, ce chat roux n’a pas mis longtemps à convaincre son humaine de lui acheter (vidéo)

Nos animaux de compagnie savent parfaitement y faire pour nous persuader d’effectuer ou d’acheter quelque chose qui n’était pas prévu à la base… Chez les chats, tout se situe dans le flegme ou le regard attendrissant. Hendrix en sait d’ailleurs quelque chose puisqu’il a convaincu sa maîtresse de lui acheter un panier hors de prix !

Amber Hayes est une jeune américaine qui vit avec son magnifique chat roux prénommé Hendrix. Véritablement gaga de sa boule de poils, elle l’emmène partout et notamment en courses. Si le matou est d’ordinaire très sage, il a cette fois décidé d’ajouter un peu de piment à sa sortie quotidienne. Alors qu’il ne bronchait pas, assis dans son chariot et sécurisé par un harnais, il a soudainement changé de comportement au moment de traverser le rayon animalerie. En effet, Hendrix a repéré un splendide et moelleux panier blanc dans lequel il a immédiatement décidé de s’installer. En quelques secondes à peine, il s’est endormi dessus, faisant ainsi comprendre à son humaine qu’il ne partirait pas sans le couchage…

© @hendrixhugs / TikTok

Le lit “le plus cher”

À la fois surprise et amusée, Amber a donc décidé de s’emparer de son téléphone portable afin de filmer cette scène surréaliste et de la poster sur le compte TikTok dédié à son chat. Sur la séquence, on peut en effet voir Hendrix sombrer dans un profond sommeil, confortablement installé sur le fameux panier. “Il est resté sagement dans le chariot jusqu'à ce qu'il voie CE lit en particulier. Il a rampé sur le lit le plus cher et s'est endormi DANS LE MAGASIN”, a écrit la jeune femme en légende.

Apparemment, la scène a plu à beaucoup de gens qui passaient par là. “Il s’est lié d'amitié avec tout le monde (clients et employés) et ils m'ont tous dit que je devais acheter le panier parce que “c'est lui qui l'a choisi”. Donc c’est ce que j’ai fait…”, a ajouté Amber.

Un matou comblé