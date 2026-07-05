Tabagisme passif : une étude relie directement la fumée de cigarette au cancer du chat

Nos chats partagent notre quotidien, mais aussi notre air intérieur. Alors que se passe-t-il pour eux lorsqu’on est fumeur ? Une étude américaine s’est justement intéressée aux effets du tabagisme passif environnemental sur leur santé et a mis en évidence un lien entre leur exposition à la fumée de cigarette et une augmentation du risque de lymphome malin. On a décrypté pour vous ces résultats.

Le lymphome malin félin est un cancer assez fréquent chez les chats domestiques. Cette maladie présente des ressemblances avec certains cancers du système immunitaire chez l’être humain, notamment le lymphome non hodgkinien. Des études ont montré que chez les humains, l’exposition à la fumée de tabac, qui contient de nombreux agents cancérigènes, pourrait jouer un rôle dans le développement de ce type de cancer. Dès lors, qu’en est-il des chats ? Des chercheurs de l’université du Massachusetts se sont ainsi demandé si les petits félins vivant dans un environnement enfumé pouvaient eux aussi avoir un risque plus élevé de développer un lymphome. Leur étude publiée dans l’American Journal of Epidemiology* a révélé des résultats sans appel.

Une enquête menée auprès de chats exposés ou non à la fumée

Pour évaluer l’impact du tabagisme passif à la maison sur les chats, ces chercheurs américains ont réalisé une enquête auprès de petits félins exposés ou non à la fumée en comparant 2 groupes : 80 chats atteints d’un lymphome malin et 114 chats témoins suivis pour une autre maladie, en l’occurrence une maladie rénale. Tous les chats avaient été diagnostiqués dans un centre hospitalier universitaire vétérinaire du Massachusetts entre 1993 et 2000.

Les chercheurs ont ensuite recueilli des informations auprès des propriétaires grâce à un questionnaire portant notamment sur l’exposition à la fumée de tabac dans le foyer au cours des 2 années précédant le diagnostic.

Des résultats qui montrent un risque accru

Les résultats de cette étude montrent que les chats exposés à la fumée de tabac à la maison avaient davantage de risques de développer un lymphome malin que les chats vivant dans un environnement sans fumée. Après avoir pris en compte différents facteurs, les chercheurs ont même estimé que ce risque était environ 2 fois plus élevé chez les chats exposés !

Plus l’exposition était importante et durait longtemps, plus le risque augmentait : les chats vivant dans un foyer où l’on fumait depuis au moins 5 ans avaient un risque encore plus élevé.

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Ces résultats suggèrent donc que le tabagisme passif environnemental pourrait bel et bien jouer un rôle dans l’apparition de ce cancer chez le chat, probablement en raison de l’exposition répétée aux nombreux agents cancérigènes présents dans la fumée de cigarette. Des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires pour mieux comprendre ce lien, tant en médecine humaine qu’en oncologie vétérinaire.

L’info Woopets - Comment protéger ses animaux du tabagisme passif ?

Comme les résultats de cette étude semblent le confirmer, la fumée de cigarette peut nuire à la santé de nos boules de poils. Pour mieux les protéger, vous pouvez adopter quelques gestes simples :

Ne pas fumer à l’intérieur : les résidus de fumée restent sur les surfaces, les textiles et les poils, même après aération ;

Fumer de préférence à l’extérieur et aérer régulièrement le logement ;

Limiter les contacts avec les résidus de nicotine en se lavant les mains avant de caresser son animal et en évitant de manipuler ses affaires après avoir fumé ;

Ranger hors de portée les cigarettes, les mégots, les patchs, les gommes à mâcher, les cigarettes électroniques et les liquides de nicotine ;

Vider les cendriers régulièrement et jeter les mégots dans une poubelle fermée ;

Réduire ou arrêter de fumer : cela reste la meilleure façon de préserver la santé de ses animaux.

*Bertone E.R., Snyder L.A., Moore A.S., “Environmental tobacco smoke and risk of malignant lymphoma in pet cats”, American Journal of Epidemiology, Août 1;156(3), 2002.