Survivante des incendies, cette jeune chatte se remet lentement et trouve une nouvelle famille (vidéo)

Les incendies qui sont survenus en Californie (États-Unis) en début d’année 2025 ont eu de lourdes conséquences sur l’habitat et les humains. De nombreux animaux ont aussi été touchés par les flammes. Au lendemain de ces événements, l’histoire d’une chatonne très courageuse attire notre attention. Se remettant de blessures graves et gardant la trace d’un début de vie choquant, elle s’apprête à prendre le chemin de sa nouvelle vie.

Le chaton dont il est question répond au nom de A519470. Il a été retrouvé par les pompiers de Pasadena, à Altadena. L’état de la féline était très préoccupant. Elle avait la fourrure partiellement endommagée par les flammes, des brûlures graves à plusieurs endroits et elle semblait en état de choc. Sa guérison a pris 1 mois, le temps pour l’animal de reprendre des forces pour découvrir son avenir.

Une aide collective

C’est durant l’incendie qui touchait Eaton que la chatte a été secourue par les pompiers, expliquait Cole & Marmalade. Le chaton, dont l’âge a été estimé à 4 mois a été transféré en urgence vers un service vétérinaire de soins intensifs. Ses blessures étaient préoccupantes, de même que la douleur qu’il semblait ressentir.

L’association Pasadena Humane témoignait à ce moment-là : « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider ce gentil chaton, mais il n’est pas sorti d’affaire ». Dans le même temps, la structure lançait un appel aux dons à destination des animaux blessés retrouvés en grand nombre pendant et après les incendies dévastateurs.

« Elle a fait des progrès incroyables »

Un mois après son sauvetage, de belles nouvelles sont arrivées concernant A519470. L’association revenait sur l’évolution de la chatonne dont « les brûlures sur son visage étaient si graves qu’elle ne pouvait même pas ouvrir les yeux ». Ses pattes ont dû être bandées pour que les coussinets brûlés cicatrisent.

L’étape suivante de son parcours se dessinait enfin : « Après avoir reçu des soins dans notre unité de soins intensifs, elle a fait des progrès incroyables et est maintenant prête à trouver sa famille pour toujours », exprimait l’équipe.

Les photos partagées montrent en effet la transformation impressionnante de la minette, qui a retrouvé un plus beau pelage et une vivacité dans son regard.

Des soutiens précieux

Durant son séjour en soins intensifs, la chatonne a reçu un soutien important de la part d’Ivy, dont la maison a disparu dans l’incendie, dans le même quartier qu’elle. Elles se sont apportées un soutien mutuel. Ivy a fait en sorte que la féline trouve sa famille au plus vite. Ce fut le cas très rapidement, et c’est une femme du nom de Susan qui s’est manifestée. Touchée par l’histoire de la chatonne, l’adoptante est prête à donner toute son attention et sa tendresse.

