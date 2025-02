Destinés à être brûlés vifs par les incendies, des centaines de chevaux sont sauvés in extremis par une jeune femme

Depuis plusieurs semaines déjà, des feux dévastateurs ravagent Los Angeles et ses alentours. Aussi, de nombreuses familles se retrouvent sans foyer et, bien évidemment, c’est également le cas de nombreux animaux, dont des centaines de chevaux. La jeune Britannique Thea Creasy a rassemblé tout son courage pour sauver ces équidés en détresse.

Thea Creasy est une jeune femme originaire du Suffolk qui a déménagé aux États-Unis il y a 20 ans. Passionnée de chevaux depuis petite, elle est devenue entraîneur et a travaillé avec des centaines de chevaux dans sa carrière. Mais récemment, Thea, comme beaucoup d’autres habitants de Los Angeles, a dû faire face aux terribles incendies de forêt qui ravagent les environs. Rapidement, elle a réalisé que de nombreux chevaux allaient se retrouver en grand danger, sans parler de ceux déjà sauvés qui allaient devoir attendre indéfiniment en centre d’évacuation….

© BBC

Thea a d’abord commencé par apporter son aide à l’un de ses amis dont les chevaux étaient retenus près de la zone des Palisades pour des raisons de sécurité. Les feux se rapprochant dangereusement, Thea et son ami ont décidé de chercher un autre itinéraire pour sauver les équidés. Ils ont fini par atteindre un centre d’évacuation qui n’avait malheureusement pas assez de place pour les chevaux, explique la BBC. “Puis, mon téléphone a commencé à devenir fou. J'ai reçu tous ces SMS et appels me disant qu’un autre incendie s'était déclaré. C'était l'incendie de Kenneth qui affectait Calabasas, juste à côté d'une rue dans laquelle je travaille en tant qu'entraîneur de chevaux et où se trouvaient plusieurs de mes clients”, a raconté la jeune femme au média.

© BBC

"J'ai commencé à paniquer"

Dépassée, Thea a alors passé des appels à l’aide sur les réseaux sociaux. Selon elle, il y avait environ 100 chevaux qui attendaient désespérément d’être sauvés. “La communauté équestre en Californie est incroyable, les gens se présentent, tout le monde se mobilise. Ce n'est pas seulement moi qui ai fait ça, je ne l'ai pas fait toute seule. C'est une communauté entière de personnes incroyables !”, a-t-elle continué. Rapidement, la bonne samaritaine a pris conscience de l’urgence de la situation… “Alors que nous étions sur l'autoroute, nous pouvions voir cet énorme nuage de fumée noire et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à paniquer. Nous devions faire aussi vite que possible car ces incendies se déplacent incroyablement vite avec les vitesses des vents”, a-t-elle souligné. Par chance, les chevaux étaient plutôt calmes et ont donc tous pu être évacués avant l’arrivée des feux.

Selon Thea, des centaines de chevaux et des milliers d’autres animaux sont désormais sans abri. Aussi, la jeune femme compte faire du bénévolat dans divers centres pour leur venir en aide, mais le combat est loin d’être terminé…