Avant Noël, les vétérinaires alertent après l'hospitalisation d'une chienne gravement brûlée pendant la préparation du repas

Les propriétaires de Fig ont paniqué lorsqu’ils ont vu leur chienne courir à travers la cuisine en hurlant. Le canidé venait de se brûler à cause de la matière grasse qui s’était échappée du four. Heureusement, les urgences vétérinaires ont permis de calmer rapidement les douleurs et les inquiétudes.

Les accidents domestiques de ce style ne sont pas si isolés, témoignaient plusieurs vétérinaires sur Vets Now. Durant la préparation des repas de fêtes, les propriétaires s’affairent souvent en cuisine, et oublient que leurs compagnons poilus poursuivent leurs activités, et demeurent à l’affût de la nourriture qui tomberait de la table. Fig, une Lakeland Terrier de 6 mois, se trouvait en effet dans la cuisine lorsque l’incident s’est produit.

« Soudain, Fig a commencé à hurler et à courir partout dans la cuisine »

Sarah Pickett et son compagnon Hugh vivent dans une ferme du Kent, au sud-est de Londres, à Ashford. Un jour, alors qu’ils étaient en pleine préparation de leur repas de Noël, ils ont été perturbés par le comportement inhabituel de leur chienne. Sarah se souvient de ce moment désormais gravé dans sa mémoire : « Soudain, Fig a commencé à hurler et à courir à travers la cuisine, comme si quelqu’un venait de lui marcher sur la queue ».

Personne n’avait marché sur la queue de la chienne, et les propriétaires ont rapidement fait le rapprochement avec les diverses manipulations qu’ils venaient de faire en cuisine, en particulier au niveau du four. Ils indiquaient : « Au moment où Hugh a sorti le plateau de rouleaux de saucisse, de la graisse chaude s’est renversée du plateau et s’est retrouvée au sol ». Fig, dans les parages, s’était approchée, et avait donc marché sur le liquide brûlant.

« Je pouvais voir que quelque chose n’allait pas »

Fig n’allait pas bien et avait une brûlure encore imperceptible à cause de la densité de son poil. Dans un premier temps, Sarah a tenté de soigner sa chienne avec les moyens du bord, notamment en appliquant de la crème antiseptique. Elle s’est ensuite rendu compte que la douleur ne passait pas, et que « la plaie devenait suintante ».

Elle a donc pris la route de la clinique vétérinaire qui a assuré les soins durant ce jour férié. Sur place, Fig a pu être traitée par antidouleurs, puis a été sédatée.

Une fois la plaie soignée, la chienne a pu repartir chez elle, munie d’un bandage spécial permettant la cicatrisation.

Les vétérinaires rappelaient la fréquence de ce genre d’incident qui survient lors de l’agitation en cuisine des fêtes de fin d’année. Un conseil précieux à retenir ? Maintenir nos compagnons à distance durant ce temps de préparation, pour leur sécurité, avant tout.