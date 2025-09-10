Sur les routes, 3 chats savourent la liberté grâce au van spécialement conçu pour eux par leurs maîtres
La vanlife rencontre de plus en plus d’adeptes aux 4 coins du monde et notamment aux États-Unis. Mais pour les voyageurs qui ont des animaux de compagnie, la question de les emmener ou non à l’aventure se pose bien trop souvent. Pour Chelsea et Nick Hill, partir sans leurs boules de poils était tellement compliqué qu’ils ont décidé de prendre une solution radicale…
Habitués à voyager en van, Chelsea et Nick Hill partagent leur quotidien de nomades sur Instagram. Il y a quelque temps déjà, ils ont pris la décision de tout quitter pour vivre définitivement dans leur véhicule aménagé et voyager à travers le continent américain. Mais, étant propriétaires de 3 matous qu’ils avaient l’habitude de laisser à leur famille lors de leurs voyages, ils ont dû prendre une décision les concernant.
Les abandonner était évidemment hors de question alors ils ont choisi d’aménager leur van pour l’adapter à leurs félins ! “Nos chats cherchent à bronzer pendant la journée. Nous avons donc installé une lucarne au-dessus d'un matelas en mousse à mémoire de forme sur une zone de lit fixe pour leur bain de soleil”, a déclaré Chelsea lors d’un entretien accordé à Newsweek.
Une maison roulante parfaitement adaptée
Pour dissimuler les litières tout en offrant un coin d’intimité à leurs chats, ils ont également décidé de fabriquer un petit placard avec un accès direct aux litières situées à l’intérieur. Par ailleurs, Nick a installé un auvent extérieur agrémenté d’une tente zippée afin que les matous puissent se dégourdir à l’extérieur en toute sécurité. Sur les diverses photos et vidéos postées sur leur compte Instagram, on constate également que diverses étagères faisant office d’arbres à chats et de griffoirs ont également été installées sur les parois du van.
Malgré les inquiétudes de leurs maîtres, les 3 félins se sont parfaitement adaptés à leur nouvelle vie. Ils passent leurs journées à farniente et observer le paysage défiler par les fenêtres.
A lire aussi : En larmes à l’idée de déménager loin d’une chatte errante, une femme décide finalement de l’adopter pour l’emmener avec elle (vidéo)
Néanmoins, le couple veille tout de même à ne pas enchaîner trop d’heures de conduite pour ne pas désorienter les matous. “Le plus important pour nous est de se limiter à moins de cinq heures de trajet dans la journée", a conclu Chelsea avec bienveillance.
Aujourd’hui, le couple est suivi par plus de 30 300 abonnés qui attendent patiemment leurs nouvelles quotidiennes.
Par Perrine Nemard
Rédactrice web
Entre l’amour des mots et celui des animaux, Perrine a trouvé l’équilibre parfait. Partageant son quotidien avec un Samoyède, elle s’est laissé porter par cette relation complice pour se lancer dans l’univers de la photographie canine et de la rédaction, des activités qui reflètent son lien profond avec le monde animal.
Aucun commentaire