Sur les routes, 3 chats savourent la liberté grâce au van spécialement conçu pour eux par leurs maîtres

La vanlife rencontre de plus en plus d’adeptes aux 4 coins du monde et notamment aux États-Unis. Mais pour les voyageurs qui ont des animaux de compagnie, la question de les emmener ou non à l’aventure se pose bien trop souvent. Pour Chelsea et Nick Hill, partir sans leurs boules de poils était tellement compliqué qu’ils ont décidé de prendre une solution radicale…

Habitués à voyager en van, Chelsea et Nick Hill partagent leur quotidien de nomades sur Instagram. Il y a quelque temps déjà, ils ont pris la décision de tout quitter pour vivre définitivement dans leur véhicule aménagé et voyager à travers le continent américain. Mais, étant propriétaires de 3 matous qu’ils avaient l’habitude de laisser à leur famille lors de leurs voyages, ils ont dû prendre une décision les concernant.

Les abandonner était évidemment hors de question alors ils ont choisi d’aménager leur van pour l’adapter à leurs félins ! “Nos chats cherchent à bronzer pendant la journée. Nous avons donc installé une lucarne au-dessus d'un matelas en mousse à mémoire de forme sur une zone de lit fixe pour leur bain de soleil”, a déclaré Chelsea lors d’un entretien accordé à Newsweek.

Une maison roulante parfaitement adaptée

Pour dissimuler les litières tout en offrant un coin d’intimité à leurs chats, ils ont également décidé de fabriquer un petit placard avec un accès direct aux litières situées à l’intérieur. Par ailleurs, Nick a installé un auvent extérieur agrémenté d’une tente zippée afin que les matous puissent se dégourdir à l’extérieur en toute sécurité. Sur les diverses photos et vidéos postées sur leur compte Instagram, on constate également que diverses étagères faisant office d’arbres à chats et de griffoirs ont également été installées sur les parois du van.

Malgré les inquiétudes de leurs maîtres, les 3 félins se sont parfaitement adaptés à leur nouvelle vie. Ils passent leurs journées à farniente et observer le paysage défiler par les fenêtres.

Néanmoins, le couple veille tout de même à ne pas enchaîner trop d’heures de conduite pour ne pas désorienter les matous. “Le plus important pour nous est de se limiter à moins de cinq heures de trajet dans la journée", a conclu Chelsea avec bienveillance.

Aujourd’hui, le couple est suivi par plus de 30 300 abonnés qui attendent patiemment leurs nouvelles quotidiennes.