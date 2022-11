Ce chat attend impatiemment l'arrivée du facteur pour leur petit jeu quotidien (vidéo)

Zeppelin le chat guette tous les matins l’arrivée du courrier, non pas parce que le contenu des lettres et des prospectus l’intéresse, mais en raison du petit rituel amusant auquel il s’adonne avec le facteur. La propriétaire du félin a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager cet adorable moment sur les réseaux sociaux.