Stupeur et sourires dans l'avion alors qu'une hôtesse de l'air cherche les propriétaires d'un chat s'étant fait la belle

Un chat qui était parvenu à se libérer de son sac de transport à bord d’un avion s’est offert une petite balade en cabine avant d’être rattrapé par la patrouille et rendu à ses propriétaires. Les faits ont été rapportés par le média néo-zélandais 1News.

Ils n’ont toutefois pas eu lieu en Nouvelle-Zélande, mais aux Etats-Unis. Le vol ralliant New York en provenance de l’aéroport international d’Ontario, en Californie, se déroulait sans histoire jusqu’à cette surprenante découverte faite par une hôtesse de l’air de la compagnie JetBlue.

Un chat à la robe blanc et gris se promenait tranquillement en cabine, alors qu’il était censé être maintenu dans une caisse de transport durant le trajet. Les membres du personnel navigant commercial s’en sont aperçus, puis l’hôtesse a traversé le couloir central de la cabine en portant le quadrupède, cherchant ses humains. « Quelqu’un a perdu son chat ? », demandait-elle aux passagers à la fois étonnés et amusés.

La photo montrant cette scène surréaliste a été postée sur Twitter par la journaliste Yi Shun Lai. La publication a été massivement relayée, y compris par la propriétaire du chat qui a assuré qu’il était de retour auprès d’elle et qu’il était sain et sauf.

On last night’s @JetBlue flight, ONT-JFK: “Is anyone missing a CAT. A grey-and-white CAT.” Yes I woke up for this. pic.twitter.com/XE5ywPM9x7