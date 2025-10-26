Sorti de l’errance, ce chat n’attendait qu’une chose : trouver sa place dans une maison aimante

Les sauveteurs ont eu l’intuition que ce chat avait un potentiel sympathie. Tout s’est confirmé lorsqu’il a eu accès à une maison d’accueil. D’un chat peureux, il est devenu un félin on ne peut plus amical, parfaitement à l’aise avec les humains comme les autres animaux.

Ce chat a survécu à de nombreuses épreuves. Il a traversé plusieurs saisons, a dû éviter les dangers des mois durant. Un jour, un passant a remarqué sa présence et c’est de cette façon qu’il s’est retrouvé entre les mains de Greenpoint Cats.

Greenpointcat / Facebook

« Il était clair qu’il était un chat amical »

Malgré sa réserve, le félin était amical avec ses sauveteurs. Ces derniers évoquaient auprès de Love Meow « un comportement doux », et des « miaulements tristes ». Bien que son passé se soit déroulé dans la rue, le chat roux n’y avait vraisemblablement pas sa place. Surnommé Lucky Chuck, le félin était en recherche permanente d’affection, y compris lorsqu’il était dans son sac de transport. Ces appels à une proximité humain ont été entendus par les bénévoles qui se sont mis en quête d’une famille d’accueil.

Greenpointcat / Facebook

Une personnalité qui n’attendait que de briller

Durant les jours d’attente au refuge, Chuck restait dans son panier, mais était toujours aussi sympathique. Il s’est même ouvert au fil des jours, laissant apparaître sa douce personnalité, toujours plus attachante.

Le comportement du chat a nettement évolué, avec des démonstrations d’affection de plus en plus évidentes. À la fin de son séjour au refuge, Chuck se mettait systématiquement à miauler lorsque quelqu’un approchait de son box, et ne cessait que lorsqu’une main lui était tendue.

Greenpointcat / Facebook

De la chaleur humaine

Une famille d’accueil a enfin été trouvée pour Chuck. Dès son arrivée, le soulagement était visible dans l’attitude du chat qui a profité de tout le confort qui lui était proposé : couverture, nourriture et protection. La rencontre avec sa mère adoptive a été un coup de cœur, qui s’est traduit par une longue séance de câlins blotti contre elle.

Rattraper le temps perdu

Soutenu par la communauté, Chuck a pu être pris en charge pour sa stérilisation et pour une chirurgie dentaire plus que nécessaire. Toutes ces épreuves, le chat les a surmontées avec beaucoup de courage.

Chuck, qui n’attendait que d’être dans un environnement rassurant, est enfin à sa place. Prochaine étape pour le gentil minet, la rencontre avec sa famille définitive.