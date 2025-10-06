« Son rétablissement est un véritable miracle », une chatte guérie d’une maladie autrefois incurable et fatale

Gooseberry est le petit miracle de ses sauveteurs. La féline est arrivée dans un refuge au début de l’année 2025 pour une nouvelle vie, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Rapidement, ses bienfaiteurs ont découvert qu’elle était atteinte d’une maladie très grave pour laquelle les chances de survie étaient nulles jusqu’à présent. Toutefois, un traitement miraculeux l'a remise sur pattes.

Au refuge pour animaux de Berea, dans le Kentucky (États-Unis), Gooseberry fait partie des chouchous. Elle a su toucher le personnel en plein cœur avec sa douce personnalité, mais aussi sa combativité. En effet, la chatte revient de très loin, car elle a failli perdre la vie à cause d’une maladie. Néanmoins, sa détermination, ainsi que celle de ses bienfaiteurs pour la sauver, lui ont permis d’obtenir une seconde chance.

La pathologie en question se nomme péritonite infectieuse féline (PIF) et est provoquée par un coronavirus félin. Elle touche les jeunes chats de 6 mois à 2 ans et jusqu’à présent, dans presque tous les cas, entraînait leur décès. Toutefois, depuis quelque temps, un traitement révolutionnaire a été développé et s’est révélé extrêmement efficace.

@berea.arf / Instagram

Un traitement d’urgence

Quand les membres du refuge ont découvert que leur protégée était atteinte de PIF, ils n’ont pas perdu une minute de plus et se sont renseignés sur les possibilités de prise en charge. Ils savaient que les félins porteurs de la maladie n’étaient désormais plus condamnés, mais il fallait agir vite.

Le personnel a alors pris contact avec un organisme spécialisé et Gooseberry a pu bénéficier d’un traitement : « Nous avons sollicité l'aide d'une organisation spécialisée dans le traitement de la PIF et la responsable du refuge est allée chercher ses médicaments [...] Elle a emmené Gooseberry chez elle afin qu'elle reçoive les soins spécialisés nécessaires à sa survie », partageait un porte-parole.

Une survivante

Même si les soins médicamenteux apportent maintenant des résultats très positifs dans le traitement de la PIF, pour les sauveteurs de Gooseberry, sa guérison reste incroyable : « Son rétablissement est un véritable miracle », assuraient les membres du refuge.

La chatte est restée quelque temps en convalescence en famille d’accueil, puis a pu être réintégrée au refuge par la suite. Elle attend désormais de rejoindre sa maison pour la vie pour pouvoir enfin profiter de cette seconde chance que la vie lui a offerte.