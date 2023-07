Un traitement expérimental permet à un chat gravement malade de renouer avec l'espoir

Un chat a survécu à une maladie potentiellement fatale grâce à un traitement qui n’a pas encore obtenu le feu vert des autorités sanitaires, rapportait The Sacramento Bee.

Le minet en question s’appelle Grayson. Il avait été trouvé dans un parc de Sacramento, en Californie (Etats-Unis), alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton. Admis au refuge local Front Street Animal Shelter, on avait découvert qu’il était atteint de la péritonite infectieuse féline (PIF). Il s’agit d’une maladie mortelle et contagieuse.



Front Street Animal Shelter

Elle débouche sur le décès chez 95% des chats qui en souffrent s’ils ne sont pas soignés. Il n’existait jusque-là aucun traitement véritablement efficace. Les seuls soins possibles consistaient à agir sur les symptômes pour améliorer autant que possible l’espérance et la qualité de vie de l’animal malade.

« Ce n’est plus une maladie incurable »

A l’école de médecine vétérinaire de l’Université de Californie à Davis, on travaille justement à développer un remède contre la PIF. Krystle Reagan, professeur adjoint, fait partie de l’équipe de chercheurs vétérinaires s’étant donné cette mission.

Elle cite le Dr Niels Pedersen, dont les travaux ont changé la donne en la matière alors que, jusqu’à présent, on apprenait en école vétérinaire que pour « chat atteint de la PIF, la chose la plus humaine à faire était de l’euthanasier », dit-elle. Le Dr Pedersen se penchait sur la péritonite infectieuse féline depuis près de 60 ans.

« Ce n’est plus une maladie incurable », poursuit Krystle Reagan, qui a pu constater l’efficacité du traitement sur Grayson.

Le chat avait commencé à être traité en janvier 2023. 16 semaines plus tard, il a été déclaré complètement guéri de la péritonite infectieuse féline. Âgé d’un an, il est en famille d’accueil, celle de Haley Waugh. Celle-ci le décrit comme étant un félin « amical et facile et vivre », s’entendant à merveille avec ses congénères et les chiens.

La seule séquelle de la maladie qu’il a eu la chance de vaincre est sa démarche chancelante. Pour le reste, il est heureux et en pleine forme. On lui cherche à présent une famille pour toujours.

Toujours pas d’autorisation pour le remède qui a sauvé Grayson

Krystle Reagan indique que, à l’exception des chats extrêmement malades, presque tous ceux qui ont reçu ce traitement en ont guéri. Malgré ces résultats, le remède n’est pas encore approuvé par les autorités sanitaires américaines.

A lire aussi : Une chatte errante harcelée par ses semblables voit sa vie transformée en 48 heures

« Cela est probablement lié à la priorisation de l'approbation de médicaments antiviraux similaires qui ont été utilisés pour traiter le COVID-19 chez l'homme », d’après The Sacramento Bee.

De plus, les sociétés pharmaceutiques chargées de faire approuver ce traitement semblent réticentes. Ce qui amène bon nombre de propriétaires de chats malades prêts à tout pour les sauver à se tourner vers des traitements n’ayant pas reçu de licence. « Il existe un marché noir de médicaments antiviraux », déplore Krystle Reagan.