« Son cri m’a brisé le cœur », alertée au sujet d'un carton en mouvement, une sauveteuse voit une oreille noire en surgir puis y découvre 3 chatons à secourir

Recueillies in extremis alors qu’elles étaient encore très jeunes et affaiblies, 3 petites chattes abandonnées dans un carton ont été prises en charge par un refuge et immédiatement soignées. Aujourd’hui hors de danger, elles reprennent des forces et seront proposées à l’adoption dans quelques semaines.

A Oak Grove dans le Missouri (Etats-Unis), un employé du refuge local a compris qu'il y avait une ou plusieurs vies à sauver en repérant un carton déposé près des toilettes d'un parc et à l'intérieur duquel il semblait y avoir du mouvement. Il en a tout de suite informé Emily Hart, agente animalière, qui est arrivée sur les lieux.



Oak Grove Missouri Animal Shelter

Cette dernière a vu une petite oreille noire surgir de la boîte, puis a entendu un bruit. « Son cri m’a brisé le cœur », raconte Emily Hart à The Dodo. C'était celui d'une jeune chatte, qui n'était pas seule ; 2 autres se trouvaient dans le carton. « Elles étaient terrifiées, tremblantes et confuses », poursuit l'agente.

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Oak Grove Missouri Animal Shelter

Les chatons ont été emmenés au refuge. A seulement 6 semaines d'âge, les 3 petites félines étaient encore trop jeunes pour être séparées de leur mère. Elles étaient déshydratées et fiévreuses. Par ailleurs, l'une d'elles souffrait d'une blessure à la tête.

« J’aimerais que les gens sachent qu’ils peuvent demander de l’aide »

Le trio a été soigné, nourri, réhydraté et choyé, regagnant des forces et révélant leur attachante personnalité.

« Ces douces filles deviennent de plus en plus curieuses chaque jour, surtout les 2 très craintives qui étaient blotties ensemble dans le carton, dit Emily Hart. Elles sont totalement obsédées par la pâtée au poulet. Je suis presque sûre que c’est le meilleur moment de leur journée. »



Oak Grove Missouri Animal Shelter

L'agente en a profité pour adresser un message aux personnes qui abandonnent leurs animaux de compagnie. « J’aimerais que les gens sachent qu’ils peuvent demander de l’aide. Contactez votre service local de contrôle des animaux ou votre refuge pour animaux. Ils disposent de nombreuses ressources et peuvent vous orienter dans la bonne direction. La stérilisation des animaux de compagnie est la meilleure façon de prévenir les portées non désirées », rappelle-t-elle.

Les 3 jeunes chattes, 2 au pelage noir et une à la robe tigrée, devront passer le cap des 8 semaines d'âge avant d'être proposées à l'adoption.



Oak Grove Missouri Animal Shelter

L'info Woopets : quelles sont les conséquences d'un sevrage trop précoce chez le chaton ?

Le sevrage d’un chaton ne se limite pas à l’alimentation ; il inclut aussi une phase essentielle d’apprentissage auprès de la mère. Avant 8 à 12 semaines, cette dernière transmet à sa progéniture non seulement des anticorps via le lait, mais aussi des codes sociaux indispensables comme la gestion des morsures, le contrôle des griffes et les interactions avec ses congénères.

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Lorsqu’un chaton est séparé trop tôt de sa génitrice, mais aussi des autres membres de sa portée, il peut présenter des troubles du comportement plus tard. On observe parfois une mauvaise inhibition des gestes agressifs (morsure, coups de griffes…), une hypersensibilité au stress ou encore des comportements d’hyper-attachement ou de malpropreté liés à une insécurité émotionnelle persistante.

Sur le plan physique, un sevrage précoce peut aussi fragiliser l’organisme. Le système immunitaire est encore immature, la digestion parfois sensible, et l’adaptation à une alimentation solide peut être plus difficile, surtout en cas de stress associé à l’abandon.

C’est pourquoi un accompagnement adapté en refuge ou en famille d’accueil est crucial. Stabilité, socialisation progressive et suivi vétérinaire permettent d'en atténuer l'impact et de favoriser un développement équilibré avant l’adoption.