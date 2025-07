Son chat s’était volatilisé depuis 2020, elle apprend qu’il vivait à seulement 7 minutes de chez elle

Alison Woodrow vit en Angleterre. Il y a 4 ans, cette passionnée de chats a perdu Mojo, son petit compagnon à 4 pattes. Ce dernier est sorti un soir d’été et, malgré les recherches incessantes de sa maîtresse et des habitants du quartier, il n’a jamais pu être retrouvé. “Il était parti se promener un soir d’été en 2020. Nous criions son nom dans tout le quartier, mais nous ne l’avions pas retrouvé”, avait alors raconté Alison dans un entretien accordé à la BBC News et relayé par Parade Pets il y a un an.

Dévastée par cette perte, la jeune femme a néanmoins du se rendre à l’évidence… il ne lui restait plus que des souvenirs de son précieux félin, qu’elle avait récupéré il y a 2 ans seulement alors qu’il n’avait que 2 mois et qu’il était à peine sevré.

“J’ai sauté dans ma voiture”

Mais en juillet 2024, soit 4 ans après la malheureuse disparition, Alison a reçu un appel d’une clinique vétérinaire qui se trouvait non loin de chez elle. À l’autre bout du fil, un docteur lui explique que son chat Mojo a été retrouvé par une équipe de bénévoles d’un refuge local. Sa puce ayant été scannée, les coordonnées d’Alison sont immédiatement apparues sur le lecteur ! “J’ai sauté dans ma voiture avec ma caisse de transport, me suis rendue sur place et il était là… Quand je l’ai ramené à la maison, il ne savait pas où il était. Je l’avais eu pendant 2 ans et il était perdu depuis 4 ans. Tout cela était un peu étrange et a nécessité un minimum d’adaptation”, a-t-elle expliqué.

© BBC Cambridgeshire / Instagram

Un minet en parfaite santé

Après examen approfondi, il s’est trouvé que Mojo était en très bonne santé, soigné et bien nourri : preuve que, pendant tout ce temps, quelqu’un prenait en réalité bien soin de lui. Le plus étonnant dans cette histoire ? Pendant tout ce temps, la chat était en réalité à seulement 7 minutes à pied du domicile de sa maîtresse !

En tout cas, cela confirme une fois de plus que faire pucer son animal de compagnie est très important. Cela permettra de vous retrouver s’il se perd et ce genre de miracle opère parfois des années après une disparition…