Son chat s’enferme pour la deuxième fois dans la salle de bain, il place son téléphone sous la porte pour voir ce qu’il manigance (vidéo)

Un jour, Ian a entendu des miaulements provenant de sa salle de bain. Il a alors découvert que son chat avait bloqué la porte avec les tiroirs d’un meuble et a mis en place un stratagème pour le sortir de là. Toutefois, le félin a récidivé et cette fois, son propriétaire a souhaité comprendre ce qui l’attirait autant à l’intérieur. Il a alors décidé de le filmer pour en avoir le cœur net.

Ian Grau est technicien lumière pour le cinéma, comme il l’a mentionné sur son profil TikTok. Lorsqu'il rentre du travail, il retrouve sa boule de poils, un chat nommé Smokey Bear. S’il s’agit généralement d’un moment agréable, depuis quelque temps, le félin donne du fil à retordre à son propriétaire. En effet, il a pris la fâcheuse habitude de s’enfermer dans la salle de bain pour vaquer à ses occupations quand celui-ci a le dos tourné.

Les chats savent toujours faire preuve d’imagination quand ils ont besoin de s’occuper. Ils peuvent jouer avec du carton ou n’importe quel morceau de ficelle. À leurs heures perdues, ils sont aussi de grands explorateurs et scrutent chaque recoin du jardin ou de la maison.

@ianrgrau / TikTok

Une passion étrange

Smokey Bear, par exemple, semble avoir découvert un véritable univers parallèle dans le placard de la salle de bain. Ainsi, dès qu’il en a l’occasion, il se faufile à l’intérieur des tiroirs pour farfouiller. Problème, dès qu’il parvient à ouvrir ceux-ci, il coince la porte d’entrée de la salle de bain. En effet, cette dernière cogne contre les casiers et le félin se retrouve alors bloqué dans la pièce.

La première fois, Ian a trouvé un moyen pour sortir son chat de là. Toutefois, quand la scène s’est reproduite, il a d’abord voulu comprendre ce qui attirait tant le quadrupède à l’intérieur et a décidé de faire glisser le téléphone sous la porte pour le filmer. L’homme s’attendait alors à enfin percer le mystère de la salle de bain, mais cela n’a pas été le cas.

Lorsqu’il est parvenu à faire sortir Smokey Bear, puis qu’il a visionné la vidéo par la suite, il l’a simplement vu au-dessus du téléphone, en train de miauler pour appeler à l’aide. Ian a aussi précisé à Newsweek que l’aventurier avait tout de suite essayé de retourner dans la salle de bain après en avoir été extirpé.

Depuis que Smokey Bear s’est découvert une passion pour les tiroirs de la salle de bain, son maître a tenté de les verrouiller de différentes façons. Il devra redoubler d’ingéniosité pour écarter la boule de poils, qui reste inévitablement attirée par cet endroit.