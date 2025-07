Son chat disparaît pendant 8 semaines, elle découvre que son voisin a tenté de s’en débarrasser

Anne Cornthwaite vit dans une ferme à Borrowdale (Angleterre) avec sa boule de poils, Harvey. Elle sait à quel point le chat est aventurier, mais n'imaginait pas que sa curiosité gênerait voisinage. Elle l’a découvert à ses dépens quand l'animal a disparu pendant 8 semaines, et que son voisin a avoué l'avoir écarté de sa propriété.

Les chats sont de véritables explorateurs qu'il est difficile de confiner lorsqu'ils ont accès à l'extérieur. Harvey adorait se rendre ici et là pour saluer ses voisins. Le félin aimait passer du temps dehors, mais il finissait toujours par rentrer chez lui. Alors, quand sa propriétaire ne l'a pas vu rentrer pendant plusieurs jours, elle s'est inquiétée, et à raison.

Des informations illogiques

Comme Harvey partait souvent, Anne avait pris soin de lui installer un GPS adapté afin de le retrouver s'il venait à s’égarer. Le dispositif ne permettait pas de le localiser en temps réel, il donnait des précisions sur le dernier endroit où les capteurs avaient borné. En le consultant à distance un jour après avoir reçu une notification, la femme a découvert que son chat s'était retrouvé à des centaines de kilomètres du domicile familial.

Finalement, Harvey a été localisé en Écosse, soit 193 kilomètres plus loin. Rapidement, Anne a eu quelques doutes. Elle savait que son chat aimait se promener, mais il n'était jamais parti aussi loin ni aussi longtemps.

Des révélations déconcertantes

Elle a donc mené une enquête auprès de ses voisins et s'est notamment concentrée sur l'un d'eux chez qui l'animal avait l'habitude de se rendre. L'homme lui a alors annoncé qu'il était responsable de la disparition d'Harvey. Énervé de voir le chat une nouvelle fois sur sa propriété et après que ce dernier a blessé son propre félin, il a décidé de l'emmener le plus loin possible pour ne plus jamais le revoir : « Il a avoué qu'il l'avait piégé, emmené à Gretna et abandonné », racontait l’Anglaise à la BBC.

Sous le choc de ce geste « cruel », elle a demandé à son voisin de lui montrer l'endroit où l'animal avait été abandonné, et, après de longues recherches, Harvey a enfin retrouvé sa maîtresse. Par rapport à son voisin, elle a déclaré ne pas comprendre qu'une personne puisse être capable de faire cela. Heureusement, le quadrupède est sain et sauf.