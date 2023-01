Son chat coincé dans un égout sous une autoroute, une femme décide d’y descendre elle-même pour le secourir

Une femme s’est elle-même chargée de secourir son chat perdu et bloqué dans un égout, rapportait Westchester News 12.

Jessica Li, mère de famille, habite West Islip dans l’Etat de New York. Son chat Petey avait l’habitude de dormir à ses côtés dans son lit. Le 29 décembre 2022 au soir, ils s’étaient couchés comme à leur habitude, mais à son réveil à 4 heures du matin, elle s’est aperçue de l’absence de l’animal à la robe tigrée.



Jessica Li / Facebook

Petey étant muni d’un dispositif de suivi AirTag, sa maîtresse a pu concentrer ses recherches sur un périmètre réduit. Guidé par le signal, elle s’est retrouvée au milieu d’une autoroute, la Sunrise Highway, mais elle ne voyait toujours pas son chat.

Elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux et a fini par bénéficier de celle de Kelly Brach, spécialiste des animaux disparus. Cette dernière est arrivée sur les lieux avec sa chienne Sonya. Elle a fini par localiser Petey ; il se trouvait dans un égout sous l’autoroute.



Jessica Li / Facebook

Le beau-frère de Jessica Li s’y est faufilé et a pu voir Petey et confirmer qu’il était en vie. Il a toutefois préféré ne pas essayer de le récupérer, car le chat ne le connaissait pas et risquait de l’accueillir avec quelques coups de griffes.

Petey ressorti indemne de l’égout

Jessica Li a immédiatement pris la décision de descendre dans l’égout. Bien que les lieux fussent inondés, elle a progressé jusqu’à l’emplacement de Petey, l’a pris dans les bras puis est remontée à la surface.

Son chat était enfin hors de danger. Elle l’a emmené chez le vétérinaire qui l’a examiné sous anesthésie. Fort heureusement, la mésaventure de Petey ne lui avait laissé aucune séquelle, pour la plus grande joie de son héroïne de maîtresse.