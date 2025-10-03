Seul rescapé d'une portée abandonnée près d'une boîte aux lettres, ce chaton se bat pour survivre et connaît enfin le bonheur

Privés de leur mère dès les premiers jours de leur vie, 2 chatons ont été pris en charge par une association de protection animale. L’un d’eux n’a pas survécu, mais l’autre, une petite femelle au caractère bien trempé, s’est battue avec une détermination admirable.

Alerté par des miaulements, les habitants d’un parc de mobile homes ont découvert un carton déposé au pied d’une boîte aux lettres. A l’intérieur se trouvaient 2 chatons abandonnés, un mâle et une femelle, âgés de 7 à 10 jours, car ils avaient ouvert les yeux.

Ils ont emmené les bébés félins à la SPCA of Tompkins County, association basée à Ithaca dans l’Etat de New York (Etats-Unis). Les chatons ont ensuite été confiés à Molly, mère d’accueil bénévole.



nyfosterkittens / Instagram

Une voix impressionnante et un caractère bien trempé

Cette dernière a décidé de les appeler Siouxsie et Budgie, d’après les membres du groupe de rock britannique “Siouxsie and the Banshees”. “Des noms à la hauteur de leur voix impressionnante et de leur caractère bien trempé”, explique-t-elle à Love Meow .



nyfosterkittens / Instagram

Les 2 petites créatures étaient mal en point, souffrant de calicivirose. Budgie était le plus atteint, et malgré tous les efforts déployés par Molly et les vétérinaires, il n’a pu être sauvé.

Sa sœur était seule désormais. Elle s’est accrochée à la vie de toutes ses forces. Déterminée à s’en sortir, elle devenait de plus en plus énergique et attachante. “C’est une de ces chatons qui adore se glisser dans ta main, se pelotonner et s’endormir”, dit d’elle sa bienfaitrice, qui lui a donné une “maman chat” en peluche dotée d’un dispositif imitant les battements cardiaques. “Ce n’est pas pareil que d’avoir sa mère ou son frère à ses côtés, mais comme je ne peux pas la tenir 24 heures sur 24, c’est mieux que rien”, souligne Molly.



nyfosterkittens / Instagram

Siouxsie a appris à jouer, explorer et interagir avec son entourage avec un enthousiasme hors du commun. “Parfois, elle grimpe sur mes épaules et essaie de sauter hors de son enclos, raconte la bénévole. Elle utilise mon dos comme une aire de jeux, grimpant et descendant tout en mordillant mon cou ou mes cheveux.”



nyfosterkittens / Instagram

“Elle a déjoué les pronostics”

A 7 semaines, la jeune minette au pelage tigré a franchi le cap des 500 grammes de poids corporel et son état de santé ne suscitait désormais plus aucune inquiétude. “Elle a déjoué les pronostics après avoir été découverte dans un carton à l'âge d'une semaine, survivant au calicivirus et devenant un chaton en bonne santé, doux et énergique”, se réjouit Molly.

Quelques jours plus tard, Siouxsie était prête pour l’adoption. Sa mère d’accueil n’a même pas eu besoin de l’annoncer pour commencer à lui chercher une famille aimante. Une personne qui suivait son histoire depuis le départ a demandé à rencontrer la petite rescapée. Elle l’a adoptée dans la foulée.

A lire aussi : Elle se rend au supermarché pour acheter une pizza et en ressort avec une chatte en quête d'attention dans les bras (vidéo)



nyfosterkittens / Instagram

La nouvelle famille de Siouxsie comprend un chat adulte et un chien avec lesquels elle passe désormais son temps à jouer. Elle coule des jours heureux dans ce foyer chaleureux, loin de l’abandon et de la souffrance qui avaient marqué ses premiers pas dans la vie.