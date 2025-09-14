Sentant la tristesse envahir sa maîtresse, cette chatte lui apporte délicatement son jouet préféré pour la réconforter (vidéo)

Moon a tout de suite perçu que sa maîtresse n’allait pas bien. Loin de rester indifférente à la situation, elle a décidé de lui apporter son aide. C’est d’une manière très mignonne qu’elle a eu l’idée de lui confier son jouet préféré. Au-delà d’un réconfort évident, la chatte a réussi à conquérir le cœur de milliers d’internautes.

Les chats ne sont pas toujours connus pour leur nature empathique. Beaucoup de personnes leur attribuent une tendance à rester distants, en retrait des émotions trop fortes qui pourraient les envahir. Moon contrarie cette représentation, pour le plus grand bonheur des amoureux des félins.

Une chatte qui prend les devants

C’est sur le compte TikTok « @bubbamoomoo » que l’on peut constater que la chatte a décidé d’agir pour le bien-être de sa maîtresse. Elle refuse de la laisser seule dans son chagrin et agit donc comme elle le peut, en partageant ce qu’elle a de plus précieux : un jouet en peluche. Sa maîtresse a évidemment compris l’intention qui s’y cachait, et elle en a été très touchée.

Un petit rayon de soleil quotidien

Moon n’est pas seulement présente pour sa maîtresse lorsqu’elle pleure. Elle se montre toujours tendre et attentive, expliquait Parade Pets. Les internautes ont été nombreux à remarquer la spontanéité de la chatte, qui vole au secours de sa maîtresse avec son jouet magique réconfortant. Ils se sont exprimés en commentaires sous la vidéo, parfois en prenant la voix de la féline, comme par exemple : « Elle dit : ‘Je suis ici pour te sauver Maman. Ne t’inquiète pas’ ». Beaucoup d’autres internautes disent avoir les larmes aux yeux en voyant la douceur émaner du regard de cette chatte.

Les chats : des animaux de soutien émotionnel exemplaires

Quand on pense aux animaux de soutien émotionnel, on a bien souvent les chiens en tête, et en particulier certaines races comme les Labrador ou les Golden Retriever. En réalité, de nombreux animaux peuvent être des animaux de soutien émotionnel, dès lors qu’un lien fort peut être créé avec un humain. Selon certaines études, les chats seraient même de très bons compagnons pour les personnes qui souhaiteraient un soutien émotionnel, car ils sont naturellement calmes et posés. Ils ont une capacité à agir en particulier sur le stress et l’anxiété.

La petite Moon, en agissant de la sorte, montre bien qu’elle a envie de montrer à sa maîtresse qu’elle veut partager sa peine. L’empathie est une capacité également féline visiblement.