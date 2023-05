Sauvetage félin in extremis : les douaniers sous le choc en ouvrant un colis expédié d'un pays lointain

Les douanes canadiennes ont fait une surprenante découverte en examinant un colis expédié depuis l’Asie. Une paire d’yeux les regardait fixement pendant qu’ils déballaient la boîte et ils s’attendaient au pire.

Une chatte a traversé le Pacifique à l’intérieur d’un colis pour finir dans un centre de tri postal canadien, rapportait la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA) sur son site.

L’une des branches de l’association de protection animale basée à Richmond (Canada) a pris le félin en charge et lui a trouvé une famille d’accueil.

Les agents du Vancouver International Mail Centre n’en croyaient pas leurs yeux en inspectant un paquet en provenance de Chine. L’équipe en question, relevant de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a « remarqué que la boîte était endommagée et qu’il y avait un trou assez grand sur le côté », d’après le chef des opérations Binder Kooner.

Quand ils ont regardé à l’intérieur, ils se sont rendu compte qu’une paire d’yeux les fixait. Ils ont précautionneusement sorti la chatte calico (robe écaille de tortue et blanc), puis lui ont aménagé un coin confortable pour lui permettre de se reposer. Dans la boîte, il n’y avait ni urine ni déjections. Elle « semblait en bonne santé, mais terrifiée », toujours d’après Binder Kooner.



BC SPCA

La BC SPCA a envoyé quelqu’un récupérer l’animal, qui a ensuite été emmené en clinique vétérinaire. « Personne ne sait combien de temps la chatte a passé en transit, explique Krista Shaw, responsable du centre de l’association à Richmond. Elle a donc été gardée aux urgences vétérinaires pendant une semaine pour se stabiliser ».

Precious Cargo placée en famille d’accueil

Appelée Precious Cargo par ses sauveurs, la chatte a été vaccinée contre la rage, mise sous perfusion pour la réhydrater et testée contre les parasites et maladies étrangers. « On lui a également administré des médicaments pour l'aider à stimuler son appétit car elle ne mangeait pas », ajoute Krista Shaw.

A lire aussi : Un chaton, atteint d’un trouble neurologique, apprend à remarcher à l’aide de ses amis lapins



BC SPCA

Une fois sortie de la clinique, Precious Cargo a été confiée à une mère d’accueil bénévole. Entre cette dernière et la chatte, une amitié solide s’est rapidement mise en place, si bien que sa bienfaitrice envisage de l’adopter définitivement.