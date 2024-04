Sauvée d'un broyeur, cette chatte gestante disparaît à l'aéroport après la destruction de sa caisse de transport alors qu'elle devait être transférée au refuge

Athena est une survivante. Sauvée par une association juste avant de passer dans un broyeur, cette petite chatte gestante a connu récemment une nouvelle mésaventure qui aurait pu tourner au drame. Alors qu’elle était transférée par avion dans un refuge, la caisse d’Athena s’est brisée à l’aéroport et la chatte s’est enfuie dans le parking. Pendant 11 jours interminables, une équipe de recherche a tenté de la secourir.

On peut dire qu’Athena est une chatte qui a beaucoup de chance dans la vie. Sauvée d’un site d’enfouissement dans le nord du Manitoba (Canada), la petite chatte enceinte a été découverte juste avant qu’un broyeur ne l’écrase.

Prise en charge par l’organisme Furry Tales Rescue basé à Ottawa, Athena a ensuite dû prendre l’avion avec un bénévole afin de rejoindre son refuge. Malheureusement, lors de ce transfert le 21 mars dernier, sa caisse s’est brisée et la chatte tigrée a réussi à s’échapper dans le parking de l’aéroport d’Ottawa.

D’intensives recherches

Très vite, des recherches ont été organisées pour retrouver la chatte tigrée qui se trouve à seulement quelques semaines de l’accouchement. C’est Janice Richard, une trappeuse de chats expérimentée, qui a dirigé l’équipe de bénévoles lors des opérations.

Pour tenter de retrouver Athena, ils ont passé de longues heures à installer des pièges et ils ont également fait appel à Boots, un chat particulièrement vocal, qui devait attirer la chatte hors de sa cachette grâce à ses miaulements. Ils ont aussi donné le signalement d’Athena à tous ceux qui fréquentent l’aéroport d’Ottawa et leur ont demandé de vérifier leur véhicule : dans le grand parking froid et bruyant, la minette terrifiée a pu se cacher sous une voiture ou sous son capot.

© Tony Caldwell / Postmedia / Ottawa Citizen

Janice Richard a déclaré que le personnel de l’aéroport avait été fabuleux et qu’il avait joué un rôle déterminant dans leurs efforts de recherche. C’est d’ailleurs un membre du personnel qui a offert un dénouement heureux à cette histoire angoissante, comme le rapporte le Ottawa Citizen.

« C’est un héros »

Blake Fawcett, un travailleur de nuit dans une zone restreinte dédiée au ravitaillement en carburant, avait entendu parler de la disparition de la petite chatte enceinte. Alors, lorsqu’il l’a repérée un soir sur les vidéos de surveillance, il a pris l’initiative d’apporter une cage de transport et de la nourriture pour essayer de l’attirer hors de sa cachette. C’est de cette manière qu’il a réussi à capturer Athena.

La fondatrice de Furry Tales Cat Rescue, Donna MacRae, a immédiatement été contactée. « Je suis encore sous le choc », a-t-elle déclaré avec émotion. « J’étais en larmes, j’ai pleuré toute la matinée. »

Quant à Janice Richard, la chercheuse en chef, elle s’est également réjouie de la nouvelle et a tenu à féliciter Blake Fawcett. « J’ai hâte de le rencontrer. C’est un héros. », a-t-elle affirmé.

© Tony Caldwell / Postmedia / Ottawa Citizen

Après avoir vécu à la dure pendant près de 2 semaines, Athena était plutôt en bonne forme. La chatte était cependant affamée et elle n’avait probablement pas dormi depuis des jours.

Aujourd’hui, elle se repose avant une visite chez le vétérinaire et son intégration dans une famille d’accueil. Cette véritable survivante pourra alors se remettre tranquillement de ses émotions et donner naissance à ses petits en toute sécurité.