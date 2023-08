Une chatte s'échappe d'un avion et donne lieu à 24 heures de recherches intensives à l'aéroport

L’embarquement d’une chatte et sa maîtresse à bord d’un avion de la compagnie américaine Southwest a pris une tournure rocambolesque dimanche dernier avec la fugue du félin. Breezy est restée introuvable pendant près de 24 heures.

Une chatte de concours s’étant échappée d’un avion peu avant le décollage a été retrouvée saine et sauve le lendemain, rapportait KSN le mardi 15 août.

La mésaventure de Breezy, femelle Bengal d’un an, avait commencé le dimanche 13 août. Ce jour-là, elle et sa propriétaire Ginger Thompson s’apprêtaient à prendre l’avion à l’aéroport international de Denver, dans le Colorado, pour un vol devant les ramener chez elles à Vancouver dans l’Etat de Washington. Le duo venait de prendre part à un concours félin.



Ginger Thompson / Facebook

La chatte et son humaine étaient à bord de l’aéronef de la compagnie Southwest Airlines. Les passagers continuaient d’embarquer et les portes étaient donc encore ouvertes. Ginger Thompson raconte que le personnel de bord l’avait quelque peu bousculée alors qu’elle déposait son bagage cabine et installait la caisse de transport de Breezy, qui s’est soudainement ouverte.

La Bengal s’en est aussitôt échappée, puis a sauté entre la porte de l’avion et la passerelle d’embarquement, finissant sur le tarmac. Elle est ensuite partie en courant pour disparaître de la vue de tous.

Ginger Thompson est descendue de l’appareil à son tour pour tenter de la rattraper, mais il était déjà trop tard ; Breezy s’était totalement volatilisée.

Après le choc, l’attente puis la délivrance

Elle est restée un jour de plus à Denver pour essayer de la retrouver. Sans résultat. Le lundi 14 août, elle n’a eu d’autre choix que de rentrer à Vancouver sans son amie, attendant désespérément une bonne nouvelle de la part du transporteur aérien qui a lancé les recherches.

L’appel qu’elle espérait tant est arrivé le jour-même. Des employés de Southwest Airlines ont, en effet, retrouvé la chatte cachée quelque part sur l’aire de stationnement. « Notre équipe a agi rapidement pour mettre le chat en sécurité, puis a travaillé avec la ville de Denver pour réunir Breezy avec sa propriétaire », indiquait la compagnie.

Ginger Thompson a ainsi pu reprendre l’avion pour retrouver la Bengal et la ramener à la maison. Elle devait l’emmener chez le vétérinaire pour un examen de précaution.