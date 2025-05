Sauvé de l'errance, un chaton extrêmement reconnaissant ne cesse de ronronner en présence de ses sauveurs

Dès son plus jeune âge, Nikicha a été confrontée aux difficultés de la vie. La pauvre chatte s’est retrouvée livrée à elle-même, peinant à trouver de la nourriture. Affaiblie et esseulée, elle a immédiatement saisi la main tendue par ses bienfaiteurs et n’a cessé de témoigner sa reconnaissance par la suite.