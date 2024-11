Un chat surgit des bois et vient à la rencontre des policiers ignorant encore que sa famille le cherchait depuis 2 mois

Association ayant vu le jour en 2021 à Villevaudé (Seine-et-Marne), Les Boobies a pour mission de venir en aide aux chats errants en les stérilisant et en leur cherchant des familles aimantes. Un travail sans cesse plus difficile, notamment en raison du contexte économique que traverse le pays. « On trouve de plus en plus de chats hyper sociables, depuis un an. Il y a à la fois des abandons, et de la négligence : on est dans l’animal-objet », regrette ainsi Nancy Savonnet, membre de cette organisation, auprès de La Marne.

Prendre part à des sauvetages et permettre des retrouvailles, ce sont donc des actions qui apportent du baume au cœur à l’équipe et les encourage à continuer d’aller de l’avant malgré les difficultés rencontrées.

Les bénévoles ont d’ailleurs eu l’occasion de le faire récemment avec la découverte d’un chat à la robe tigrée dans un secteur boisé de la commune, toujours d’après La Marne.

On ne connaît pas le nom du félin en question, mais d’autres détails ont été fournis par l’association sur sa page Facebook. « Pour une fois, il y en a un qui est content d'avoir passé sa journée au poste de police », peut-on lire sur ce post.



Ce chat venait, en effet, de passer plusieurs de la police municipale de Villevaudé en attendant l’arrivée de sa famille. Cette dernière l’a finalement récupéré et ramené à la maison le soir-même, après l’avoir désespérément cherché pendant des semaines.

Identifié grâce à sa puce

Ce jour-là, des policiers municipaux qui effectuaient une intervention avaient été surpris de voir le matou surgir de la forêt et venir à leur rencontre. Il était très amical et « réclamait des câlins », d’après Nancy Savonnet.

Les agents de la police municipale l’avaient alors recueilli, avant de contacter Les Boobies, dont un représentant s’est rendu sur les lieux muni d’un lecteur de puce d’identification. Bonne nouvelle ; l’animal en portait bien une. Ce qui a permis d’obtenir les coordonnées de ses propriétaires et de les joindre.

Emus et soulagés, ceux-ci ont expliqué à leurs interlocuteurs qu’ils avaient perdu toute trace du quadrupède depuis 2 mois. Il s’était volatilisé alors qu’ils se trouvaient dans la commune voisine du Pin, en provenance de la Seine-Saint-Denis où ils résident.