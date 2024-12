Un chat ne peut s’arrêter de ronronner en passant une nuit au chaud pour la première fois de sa vie (vidéo)

Si de nombreux chats ont l'habitude de se prélasser sur le lit ou le canapé de leur propriétaire, pour d’autres, il s’agit d’un luxe. Certains n’imaginaient certainement pas qu’un tel confort était possible avant d’y avoir goûté. C’était le cas d’une adorable boule de poils récupérée dehors par une femme au grand cœur. Elle a pu dormir au chaud pour la première fois de sa vie.

Une utilisatrice de TikTok nommée Sami sur la plateforme a touché les internautes en plein cœur en partageant une vidéo émouvante. Elle a offert un peu de confort à un chat errant qui n’en avait jamais eu. Le félin a savouré sa première sieste au chaud et en sécurité.

En tant que propriétaire de chat, Sami n’est pas restée insensible lorsqu’elle a croisé le chemin de la boule de poils sans domicile. Elle s’est inquiétée pour elle, sachant qu’il faisait froid dehors et qu’en hiver, trouver de la nourriture peut devenir plus difficile pour les chats errants. Alors, son grand cœur l’a poussée à donner un coup de main à ce félin qui n’avait personne sur qui compter.

Une immense reconnaissance

Elle a décidé de le ramener chez elle afin de lui offrir un toit chaleureux et réconfortant. Elle l’a ensuite autorisé à s’allonger sur le lit, et le chat s’est mis à ronronner sans interruption pendant au moins 3 heures, selon le témoignage de sa bienfaitrice : « C'est un chat d'extérieur que je viens d’accueillir. Il fait tellement froid dehors, alors je l'ai laissé entrer (c’était probablement la première fois de sa vie) et il n'arrête pas de ronronner. Cela fait environ trois heures », partageait Sami en légende.

Cette dernière a filmé son protégé et sur le clip, les internautes le découvrent à moitié endormi dans les draps, l’air apaisé et serein. Il n’a plus à se soucier de rien, puisqu’un ange gardien veille sur lui désormais.

La vidéo, relayée par Newsweek, est devenue virale. Elle a été visionnée 4,5 millions de fois et a collecté plus de 24 mille commentaires. Les internautes étaient particulièrement touchés par l’animal : « C'est probablement le premier moment de paix qu'il connaît. Ils ne peuvent pas baisser la garde lorsqu'ils sont seuls. Merci de prendre soin de lui », partageait une personne, « On dirait qu'il ne veut plus être un chat d'extérieur… », écrivait quelqu’un d’autre.

Les utilisateurs de la plateforme étaient nombreux à espérer que Sami garde la boule de poils définitivement, mais elle n’a pas encore communiqué d’information à ce sujet. Ce qui est sûr, c’est que le chat a désormais quelqu’un sur qui compter.