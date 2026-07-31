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Sauvé d’une maison insalubre, ce Bleu Russe borgne fête aujourd’hui ses 15 ans en grande pompe entouré de ses admirateurs (vidéo)


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Abandonné, malade et privé d’un œil, Likho aurait pu connaître un tout autre destin. Mais une rencontre a changé sa vie. Adopté par Elizabeth Kobliha, il est devenu le gardien d’une boutique d’antiquités et l’un des chats les plus aimés de Long Beach (Californie). Pour ses 15 ans, ses nombreux fans se sont d’ailleurs réunis pour célébrer celui qui est devenu la mascotte du quartier.

Illustration : "Sauvé d’une maison insalubre, ce Bleu Russe borgne fête aujourd’hui ses 15 ans en grande pompe entouré de ses admirateurs (vidéo)"
© Jason Armond / Los Angeles Times

Likho n’est pas un chat comme les autres. Si ce beau Russian Blue borgne est devenu une véritable figure locale à Long Beach, en Californie (États-Unis), son histoire aurait pu être bien différente. En 2016, il avait en effet été retrouvé abandonné dans une maison insalubre avant d’être recueilli par l’association Stray Cat Alliance. Malade et gravement touché par une infection à l’œil, Likho a dû subir une lourde opération avant qu’Elizabeth Kobliha lui a ouvre les portes de son foyer et de sa boutique, où ce petit survivant au regard unique a rapidement conquis les cœurs.

Likho, l’âme de la boutique de sa maîtresse

En quelques heures, Likho a trouvé sa place dans sa nouvelle maison : « il s’est acclimaté en une journée », a raconté sa maîtresse au Los Angeles Times. Installé au cœur de la boutique Long Beach Vintage Etc., le chat gris est rapidement devenu une véritable mascotte, accueillant les clients et séduisant les habitants du quartier.

Illustration de l'article : Sauvé d’une maison insalubre, ce Bleu Russe borgne fête aujourd’hui ses 15 ans en grande pompe entouré de ses admirateurs (vidéo)

© @likho_lb / Instagram

« Depuis, il est devenu un précieux allié », confie Elizabeth, qui rêvait depuis longtemps d'avoir un chat dans sa boutique, inspirée par les librairies où les félins vivent paisiblement parmi les livres.

Aujourd’hui, Likho est devenu l’âme du lieu : une fresque à son effigie orne même la façade du magasin, tandis que son visage s’affiche aussi sur des autocollants, des T-shirts, des porte-clés et autres souvenirs.

Illustration de l'article : Sauvé d’une maison insalubre, ce Bleu Russe borgne fête aujourd’hui ses 15 ans en grande pompe entouré de ses admirateurs (vidéo)

© Jason Armond / Los Angeles Times

Entre siestes, balades et rencontres avec les visiteurs, ce chat sociable contribue pleinement à l’atmosphère chaleureuse du lieu. Sa propriétaire plaisante même en disant qu’il protège la boutique des « fantômes » qu'elle croit parfois apercevoir dans le vieux bâtiment…

Un anniversaire hors du commun

En tant que petite célébrité locale, le minou devait donc fêter son 15e anniversaire comme il se doit ! À cette occasion, le trottoir devant la boutique de sa maîtresse s’est transformé en véritable fête foraine : des vendeurs proposaient des tartes aux pêches, des montres, des hot-dogs, des tatouages et du maquillage pour le visage. Un DJ animait même la fête !

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© Jason Armond / Los Angeles Times

Étant donné que tout le monde adore Likho, de nombreux visiteurs se sont déplacés pour célébrer avec lui ce jour spécial. Elizabeth Kobliha le reconnaît d’ailleurs avec humour : « Likho a plus d’amis que moi. » Un magnifique symbole de seconde chance heureuse pour ce gentil chat borgne qui a réussi à rassembler tout un quartier autour de son histoire !

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