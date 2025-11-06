Sauvé alors qu’il n’était encore qu’un nouveau-né, ce chaton fait preuve d’une infinie reconnaissance envers sa famille d’accueil

Lorsqu’il a été trouvé abandonné en pleine rue, Milo n’avait que quelques jours. Sans humain et surtout sans sa maman, il n’aurait jamais pu survivre. Heureusement pour lui, une association locale de sauvetage lui est très rapidement venue en aide et le chaton a pu grandir en toute sécurité et sérénité.

Milo était si petit que ses yeux n’étaient pas encore ouverts sur le monde… Fragile, seul, affamé et transi de froid, le minuscule chaton n’avait aucun espoir de survie au moment où un bon samaritain l’a trouvé et a fait appel à l’organisme de sauvetage canadien Chatons Orphelins Montréal . Lorsque l’équipe de bénévoles est arrivée sur place, une mission de repérage de la maman chat a été mise en place, en vain… Pour le bien de Milo, il a alors rapidement fallu prendre la décision de l’emmener au refuge. Sur place, le chaton noir a été pris en charge immédiatement en raison de sa fragilité. “Nous l'avons appelé Milo et il était si petit ! Il ne pesait que 102 grammes et était couvert de terre”, témoignait à l’époque un porte-parole dans un post Facebook relayé par Love Meow .

Un petit pot de colle

Malgré un pronostic plutôt négatif, le chaton a été placé en famille d’accueil chez une bénévole prénommée Milena. Jour et nuit, cette dernière a veillé sur Milo, ne cessant de lui apporter amour et bienveillance. “Milo s'est rapidement attaché à sa mère adoptive Milena qui le nourrissait toutes les 2 heures et lui donnait toutes les chances de survivre”, a ajouté le porte-parole. Contre toute attente, la boule de poils a fini par reprendre des forces et a commencé à s’épanouir pleinement !

Très proche de l’Homme, il avait à cœur de prouver chaque jour sa reconnaissance à sa maman d’accueil. Il ne perdait donc jamais une occasion de lui offrir des cadeaux et de lui réclamer des caresses. “Milo aime rester proche des siens, sinon il miaule et les cherche”, affirmait le refuge.

© @comrescuemontreal / Instagram

Un dénouement idyllique

Une fois son sevrage terminé, Milo a été mis à l’adoption. Il n’a évidemment pas fallu longtemps avant qu’une famille tombe sous son charme… Aujourd’hui, ce petit cœur est adulte et en pleine forme ! Il mène une vie idéale aux côtés de sa famille pour la vie. “Il est arrivé seul, sans maman, maintenant il a une famille aimante et toute l'attention qu'il a toujours désirée”, concluait alors l’organisme de sauvetage.