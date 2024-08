Un chaton affamé reçoit l’aide inattendue de chevaux Mustangs qui n’avaient jamais vu de petit félin domestique auparavant (vidéo)

Directrice adjointe de l'American Wild Horse Conservation, Melissa Tritinger a à cœur de protéger les équidés sauvages d’Amérique. C’est pour cette raison qu’en 2021, elle et son mari ont décidé d’adopter 2 magnifiques Mustangs Onaqui après une rafle gouvernementale dans l’Utah (États-Unis) : le pinto tacheté Stargazer, suivi de sa compagne, Northstar (Nora), une belle jument grise.

Habitués aux grands espaces et à la faune sauvage, les 2 chevaux ont rarement côtoyé des animaux domestiques au cours de leur vie. Alors, lorsqu’ils ont rencontré pour la première fois un petit chaton perdu, ils ont montré beaucoup de curiosité.

Une drôle de petite bête…

Lorsqu’ils vivaient à l’état sauvage, Stargazer et Nora ont dû rencontrer toutes sortes d’animaux : pumas, pygargues à tête blanche, lézards, coyotes… Mais des chatons domestiques, jamais ! Alors, quand les 2 chevaux ont aperçu une petite boule de poils tigrée émerger des hautes herbes, ils ont été très intrigués.

stargazer_and_nora / Instagram

« J’ai vite réalisé que mon Mustang, autrefois sauvage, n’avait jamais vu de chaton auparavant. Sa seule expérience avec les chats était peut-être un puma sur son territoire », a expliqué Melissa à Cole & Marmalade.

stargazer_and_nora / Instagram

Le chaton affamé qui venait de sortir de sa cachette était loin de ressembler à son cousin sauvage… Lorsqu’il a suivi Melissa jusqu’à la grange, Stargazer, Nora et leur amie Ruby ont pu observer avec curiosité le petit chat et ils se sont tout de suite montrés doux et amicaux.

Adopté par les chevaux

Nora s’est particulièrement attachée au chaton, baptisé par la suite Turnip (« navet » en français). Lorsqu’il est revenu au pâturage, la jument a voulu l'inspecter avec attention. De son côté, Turnip ne semblait pas être dérangé par son nez chaud sur sa fourrure, bien au contraire !

« Je pense que Nora l’aime vraiment », a déclaré Melissa. « Le petit chat retrouvé a eu ses premières caresses de la part de Nora. Bravo, Nora ! »

stargazer_and_nora / Instagram

Adopté par Nora et ses amis, le petit chat faisait de toute évidence partie de la famille désormais. Comme le concède Melissa, « Stargazer et Nora ont aidé à sauver » Turnip.

« Ce petit gars est tout simplement arrivé et a trouvé son chemin dans nos cœurs, grâce à l'aide de Stargazer, Nora et Ruby. Bienvenue à la maison, Turnip ! », a écrit la jeune femme sur les réseaux sociaux.

A lire aussi : Touchée par la générosité de ses hôtes, une chatte errante décide de les remercier par un geste poignant et inestimable (vidéo)

Depuis, le chaton sauvage apporte son aide aux tâches de la grange sous le regard attendri de ses nouveaux amis les chevaux. Une nouvelle vie merveilleuse s'offre à lui !