Sauvé alors qu’il était à 2 doigts de se faire aspirer par une tondeuse à gazon, ce minuscule chaton d’un mois dévoile sa nature très câline

Les surprises les plus étonnantes arrivent souvent quand on s’y attend le moins et ce n’est pas la voisine de notre protagoniste dénommée Clara qui dira le contraire… En effet, alors que son mari était en train de tondre la pelouse, il est tombé sur un minuscule chaton gris, abandonné dans les hautes herbes.

Scrunkle a échappé de peu à une fin tragique… Égaré au cœur d’un jardin broussailleux, le petit minou a bien failli être dévoré par une tondeuse à gazon. Fort heureusement, l’homme qui passait l’engin s’est aperçu de sa présence avant de lui passer dessus. Immédiatement, sa femme et lui ont contacté leur voisine Clara, bénévole au sein de l’association Sparkle Cat Rescue , située à Burlington, en Caroline du Nord. Sans perdre une seconde, la jeune femme s’est rendue sur place et n’a pas eu besoin de beaucoup de subterfuges pour appâter le minet. Avec quelques friandises et encouragements, ce dernier s’est tout de suite approché de sa bienfaitrice et s’est laissé emporter sans opposer de résistance.

© Sparkle Cat Rescue

Un minou en manque d’amour

Une fois en sécurité chez Clara, Scrunkle a eu droit à un panier chaud ainsi qu’un bon repas. Le lendemain, la jeune femme a cependant tenu à lui faire voir un vétérinaire. D’après les examens, le chaton était âgé d’à peine un mois et couvert de puces. Il souffrait également d’une déshydratation assez avancée et était particulièrement faible…

Par la suite, Stéphanie, la fondatrice de l’association, lui a trouvé une famille d’accueil au sein de laquelle Scrunkle a pu reprendre du poil de la bête. “Tout ce qu’il voulait, c’était des câlins”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien accordé au média Love Meow .

© Sparkle Cat Rescue

Un vrai guerrier

Avec du temps, de la patience et beaucoup d’amour et de bienveillance, Scrunkle a pu reprendre confiance en lui et en l’Homme. Il est aujourd’hui totalement guéri et mène une véritable vie de chat en pleine santé. “Il aime les gens et veut des câlins toute la journée”, a expliqué Erin, sa mère d’accueil.

© Sparkle Cat Rescue

On ignore tout de sa mère qui n’a jamais été retrouvée, ni de ses probables frères et sœurs qui n’ont pas non plus été aperçus dans les environs du lieu où Scrunkle a été trouvé. En attendant, le chaton est devenu un bel adulte fort et confiant. Selon sa maman d’accueil, il est très pot de colle et aime beaucoup se frotter aux jambes de ses humains. Il met son “moteur à ronronnements” en route chaque fois qu’il reçoit des caresses, pour le plus grand bonheur de ses bienfaiteurs !

© Sparkle Cat Rescue