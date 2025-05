Sans le vouloir, un homme crée le premier « pub à chats » de sa ville et connaît depuis un franc succès (vidéo)

À l’origine, Luke Daniels n’avait qu’une ambition : ouvrir un pub accueillant où l’on viendrait pour boire de la bonne bière, jouer à des jeux et discuter. Il n’aurait jamais pensé que son établissement deviendrait un jour une adresse incontournable pour les amoureux des chats et les touristes du monde entier !

C’est en 2011 que Luke Daniels s’est lancé le défi de reprendre le Bag of Nails, un pub du XIXe siècle niché dans le quartier de Hotwells à Bristol (Angleterre). Ce petit bar de quartier ressemblait à tous les autres pubs traditionnels jusqu’à ce qu’il devienne un bar unique en son genre un peu par hasard…

Des chats et de la bière

Tout a commencé quand Luke a accueilli Malcom, un minuscule chaton tigré. Quelques temps après, il a recueilli une minette noire nommée Beresford et comme les 2 boules de poils n’étaient pas stérilisées, est arrivé ce devait arriver…

© Bag of Nails / Facebook

Au fil des ans, d’autres portées ont vu le jour et c’est de cette manière que le pub a accueilli plusieurs résidents félins, atteignant même une fois le nombre de 24 !

Aujourd’hui, environ 14 chats font le bonheur des clients de ce pub pas comme les autres. Libres d’aller et venir à leur guise, ils déambulent entre les pintes de bière artisanale et les jeux de société. Certains aiment se poser au bar pour observer les clients, d’autres préfèrent se blottir contre les coussins pour faire la sieste.

Une clientèle hétéroclite

Rapidement, les minous sont devenus un argument de vente et le Bag of Nails s'est imposé comme le premier "pub à chats" de la ville. Ce que Luke n’avait pas anticipé, c’est le succès fou qu’allait rencontrer son établissement ! Après avoir été le secret le mieux gardé de Bristol, le pub a reçu en 2015 une vague d'attention médiatique nationale, mais aussi internationale en Russie, en Thaïlande et au Japon.

© Dan Regan / Bristol Live

« À partir de ce moment-là, ma vie a basculé pendant 6 mois d'affilée », a expliqué Luke au Bristol Live. « Pendant environ 6 mois, le pub était bondé. La distance la plus longue que quelqu'un ait parcourue pour venir dans notre pub était Tokyo. Imaginez quelqu'un faisant tout ce trajet juste pour voir le Bag of Nails ? C'est un peu fou. », a-t-il ajouté.

Depuis, la clientèle du bar est plutôt hétérogène. « Parmi nos clients, il y a à peu près moitié de touristes félins, moitié d'amateurs de bonne bière et de bonne musique. »

© Dan Regan / Bristol Live

En novembre 2025, le pub dont le succès ne s’est jamais démenti fêtera déjà ses 14 ans d’ouverture. Si vous êtes de passage à Bristol, que vous aimez la bonne bière artisanale et les félins, n’hésitez pas à aller saluer Luke et ses boules de poils !