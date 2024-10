Les clients d'un pub sauvent un hamster des griffes d'un chat en l'attrapant avec un verre

Ce mois-ci, un groupe de clients sirotant un verre au pub The Shakers, situé à Harwich, ont repéré un chat devant l’établissement qui pourchassait une minuscule boule de poils. Ni une ni deux, des habitués ont volé au secours du petit animal, qui n’était autre qu’un hamster !

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes du Daily Mail, les sauveurs ont attrapé ce qu’ils avaient à portée de main pour récupérer le rongeur : un verre vide. Grâce à leur geste, le rescapé n’a pas fini entre les griffes de l’animal.

© Blue Cross / SWNS

Une association a pris le rongeur sous son aile

Par la suite, un message a été posté sur les réseaux sociaux et découvert par un membre de Blue Cross, une association de protection animale basée dans le Suffolk. L’équipe a donc pris en charge le rongeur, et l’a conduit chez un vétérinaire pour vérifier son état.

Le hamster femelle, nommé Tournesol (« Sunflower » en anglais), était très maigre, mais en bonne santé. À la suite du sauvetage, aucun propriétaire ne l’a réclamé. L’adorable petite boule de poils a été placée en famille d’accueil, puis proposée à l’adoption.

© Blue Cross / Facebook

Le hamster a été adopté

« Nous sommes étonnés qu’elle ait réussi à survivre à la fois au chat et à la route très fréquentée, confie Tara Schafer, membre de l’organisation, heureusement, elle a été repérée, récupérée et mise en sécurité. »

Aujourd’hui, cette mésaventure n’est plus qu’un lointain souvenir pour Tournesol. De plus, elle a commencé un nouveau chapitre de sa vie, placé sous le signe de l’amour ! « Nous sommes heureux d'annoncer qu'après un certain temps et des soins dans l'une de nos familles d'accueil, nous avons trouvé pour Tournesol un nouveau foyer sûr et aimant », révèle Tara Schafer.

© Blue Cross / Facebook

Son nouveau propriétaire, qui vit à Thetford dans le Norfolk, conclut : « Je l’ai choisie parce que j’ai adoré son histoire de sauvetage et je trouve son prénom mignon. Elle est gâtée au quotidien avec des aliments variés et beaucoup d’amour. Elle est bien installée et est toujours heureuse de venir dans votre main en gazouillant lorsque vous vous approchez d'elle. »