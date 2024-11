10 semaines après la disparition de son chat, une fillette remplace enfin ses larmes de tristesse par des pleurs de joie

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour Evie, qui a perdu son plus fidèle ami pendant qu’elle était en vacances avec ses parents. La boule de poils était gardée par une tierce personne, mais a disparu après quelques jours. Ses proches l’ont longtemps cherchée jusqu’à ce qu’ils reçoivent la nouvelle qu’ils attendaient tant.

Evie Wingfield, une fillette de 9 ans, a la chance de partager son quotidien avec son meilleur ami, Ted. Le tabby roux et elle ont noué une relation fusionnelle au fil du temps, mais cette amitié a été compromise l’été dernier. Le félin a disparu du jour au lendemain, plongeant sa jeune maîtresse dans un grand désarroi. Heureusement, toute la communauté s’est mobilisée pour retrouver l’animal.

Evie, sa mère Sarah et le reste de la famille ont quitté leur maison de Brockley (Royaume-Uni) au cours du mois d’août pour prendre des vacances. Pendant leur absence, une dame était chargée de nourrir Ted, rapportait Suffolk News, mais n’a plus vu le chat après quelques jours.

Sarah Wingfield / Facebook

Une nouvelle déchirante

La famille a appris la disparition de son animal à son retour de vacances et s’est immédiatement mise à le chercher. Elle a placardé de nombreuses affiches dans les environs, mais n’a obtenu aucune piste concrète pour retrouver le quadrupède : « Nous avons cherché partout, nous avons marché pendant des kilomètres et c'était tout simplement horrible », témoignait Sarah. Tous ont fini par se demander si le tabby était encore vivant.

Les parents d’Evie ont commencé à s’inquiéter pour la petite fille, qui était inconsolable depuis le départ de son meilleur ami : « L’absence de Ted l’a vraiment affectée. Elle était très forte mais c’était difficile, elle pleurait tous les soirs », confiait sa mère. Laquelle a finalement reçu des nouvelles du félin.

Un retour très attendu

Elle l’avait aperçu dehors après avoir reçu le signalement d’une personne, mais n’était pas parvenue à l’attraper. Cela avait toutefois redonné espoir à la famille, qui savait que la boule de poils était vivante. Elle n’a pas eu besoin de mettre en place divers pièges pour la capturer, car Ted s’est présenté au domicile d’une femme, qui l’a laissé entrer et a contacté Sarah.

Celle-ci et ses proches étaient persuadés qu’il s’agissait de leur minou disparu, mais l’ont tout de même emmené chez un vétérinaire pour faire scanner sa micropuce. Après l’examen, ils ont eu la confirmation qu’il s’agissait bien de Ted, au plus grand bonheur Evie : « Nous l’avons ramené à la maison et il était collé à Evie. Il voulait juste être dans ses bras », partageait Sarah. Les meilleurs amis rattrapent à présent le temps perdu !

Sarah Wingfield / Facebook