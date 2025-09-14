Sa mère lui demande si ses chats s’entendent bien, elle lui répond avec une photo drôle et attendrissante

Quand la propriétaire d’un chat de 3 ans a décidé d’adopter un chaton, elle ne savait pas comment l’un et l’autre allaient réagir en se rencontrant. Le déroulement de leur cohabitation intéressait aussi sa mère, qui lui a demandé des nouvelles. En guise de réponse, elle lui a envoyé une photo éloquente et particulièrement attendrissante.

Adopter un chaton lorsque l’on a déjà un chat adulte est une très belle expérience. Elle l’est pour soi-même, car on devient témoin de la naissance d’une amitié. Elle l’est également pour le jeune félin, qui peut ainsi compter sur un modèle à suivre et un précieux soutien dans son processus d’intégration. Elle l’est enfin tout autant pour l’aîné, qui se sent moins seul avec l’arrivée d’un congénère doublé d’un partenaire de jeu.

Bien entendu, rien ne garantit l’entente entre les 2 animaux. Ils peuvent même ne pas supporter la cohabitation, et la situation peut tourner au conflit, notamment si les présentations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art.

Il s’agit, entre autres recommandations, de laisser chacun s’habituer à la présence de l’autre, en particulier sur le plan olfactif. Il est préférable de les séparer visuellement pendant quelques jours, tout en leur donnant la possibilité de se familiariser avec leurs odeurs et leurs voix respectives. On peut ensuite les laisser se voir, puis instaurer graduellement la prise de contact physique.

On ne sait pas si la propriétaire d’Uno, chaton roux adopté depuis peu, et de son congénère adulte au pelage tabby gris, appelé Michael C. Jordan, ont été soumis à ces étapes avant de se rencontrer.



byketard / Reddit

Quoi qu’il en soit, ils semblent cohabiter sans le moindre problème. Ils ont même l’air de beaucoup s’apprécier.



byketard / Reddit

L’image parle d’elle-même

Se faisant appeler “byketard” sur Reddit, leur humaine a partagé sur le réseau social une publication où elle expliquait que sa mère lui avait demandé si ses compagnons félins parvenaient à s’entendre. Elle lui a répondu non pas par un message, mais en lui envoyant une photo se passant de tout commentaire et ne laissant aucune place au doute. La voici :

A lire aussi : La vidéo touchante d’un chat donnant la réplique en chanson à sa jeune maîtresse

Uno et Michael C. Jordan sont bel et bien devenus les meilleurs amis du monde. La photo relayée par Newsweek montre, en effet, à quel point ils sont proches et complices.

Le chaton est tellement à l’aise en présence de son nouveau grand frère qu’il est confortablement installé sur son dos, sans que ce dernier ne manifeste la moindre contrariété.

byketard a la chance d’être aux premières loges pour assister à l’éclosion de cette merveilleuse relation.